生命接力！宜蘭男子大愛器捐4人 警開道護送台北移植

陽明交大醫院今天為腦死男子進行器捐手術，其中心臟、肝臟由警車開道護送到台北。（陽明交大醫院提供）

宜蘭縣1名30多歲男子19日發生意外導致腦出血，送到國立陽明交通大學附設醫院救治後腦死，家屬同意捐出2顆腎臟、心臟、肝臟，嘉惠4名病患，腎臟留在宜蘭，心臟及肝臟今天（23日）由警車開道送到台北，完成腦死器捐任務，成就生命大愛。

這名男子進入腦死狀態後，家屬秉持大愛精神，願意讓至親在生命最後時刻，以器官捐贈化作新生的希望，醫院與檢察官共同相驗確認腦死，在陽明交大醫院、台大醫院、振興醫院、台北榮總合作之下，成就這份跨區域的生命接力。

經過器官捐贈移植登錄中心配對，2顆腎臟留在宜蘭，由陽明交大醫院肩負移植重任，心臟與肝臟分別送往振興醫院、台北榮總移植，為4名亟需器官的病患帶來重生希望。

今天適逢週日，是國道5號北上交通尖峰時段，器官後送分秒必爭，尤其心臟冰凍保存黃金時間只有2小時，運送工作必須與時間賽跑，宜蘭縣警察局交通隊與國道高速公路警察局採跨區接力，為多家醫院救護車開道護送，確保在最短時間內安全送達移植醫院，成就捐贈者遺愛人間心願。

陽明交大醫院對捐贈者家屬無私大愛深表感謝，捐贈者捐出的器官，為受贈者爭取生命延續的契機，他的善行將長存人心，成為照亮他人生命的溫暖光芒。

陽明交大醫院這次器捐由各大醫院通力合作，成就這份跨區域的生命接力。（陽明交大醫院提供）

病患捐出的心臟及肝臟送上救護車，分別送到振興醫院和台北榮總。（陽明交大醫院提供）

器官後送分秒必爭，運送工作必須與時間賽跑。（陽明交大醫院提供）

