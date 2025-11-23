莒光鄉軍民攜手淨灘 維護海洋環境

被譽為離島中的離島-連江縣莒光鄉，辦理淨灘活動，東莒與西莒兩島軍民攜手淨灘。（圖為馬祖日報提供）

位於連江縣的莒光鄉，被譽為離島中的離島，但是環保工作不落人後。114年秋季擴大淨灘暨環境教育宣導活動，分別在西莒菜浦澳、東莒後澳沙灘同步舉行，莒光鄉公所會同莒光守備大隊弟兄、莒光消防分隊、莒光警察所、海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊青帆安檢所及鄉親，軍民同心協力清理海漂垃圾，攜手維護海洋環境。

莒光鄉公所聯合莒光守備大隊、莒光消防分隊、莒光警察所海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊青帆安檢所，同步辦理「秋季擴大淨灘暨推廣環保教育宣導活動」，莒光鄉長陳樂禮、莒光守備大隊大隊長蔡志泓及軍民共襄盛舉，大家捲袖，針對漂流木、保麗龍、寶特瓶、及垃圾等做好分類，由環保資源回收車及鄉公所垃圾車載走處理，軍民用實際行動，維護地區美麗的景觀。

陳樂禮表示，莒光鄉各澳口隨著海流及風向會帶進來很多對岸的垃圾，除了環保課每個月定期有清潔人員淨灘外，田澳社區發展協會也長期不定時的辦理淨灘活動，維護海岸清潔。感謝軍、警、海巡與鄉民來響應淨灘活動，希望透過身體力行及環境教育方式，讓更多人重視環保相關議題，用實際行動愛護地球。

