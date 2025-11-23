東勢午茶生活節登場 以咖啡香與山城風景邀民眾共享悠閒時光

「2025東勢午茶生活節」，今天在台中市東勢客家文化園區舉行！（人文國際公司提供）

「2025東勢午茶生活節」，今天在台中市東勢客家文化園區舉行！人文國際股份有限公司鑑於東勢以山城環境與悠閒生活節奏聞名，孕育出多家深受喜愛的特色咖啡店，結合在地咖啡、甜點、市集與音樂，打造兼具美食、藝文與親子互動的野餐活動。

東勢客家文化園區館長孫靖婷表示，活動主要響應台中市政府11月舉辦的野餐日，邀請民眾帶上野餐墊到草地享受午後，感受「東勢限定」的咖啡香與山城風景，除主辦單位限量提供40組在地品牌咖啡及甜點套餐，並提供野餐陽傘，現場也開放一般民眾自由入場。

請繼續往下閱讀...

東勢地區參與店家，包括寮下啜 COFFEEZU、梧賴咖啡、號食咖啡、別鬧了大熊咖啡、圓圓手作甜點、遇見雞蛋糕、阿卡莎蛋捲、A. cake、愛德披薩、給你扭扭花、品芝烘焙、Moduwan 選物、阿修茶園等，「東好市集」攤商也一同參與，一次呈現東勢的咖啡、甜點與創意選物。

在地知名樂團「明哥菜車樂團」、「雙頻共鳴好聲-心宇＆文楷」及「大苗力特技團」等則現場表演，市立圖書館總館圖書車也到場，參與民眾一同沈浸於咖啡香及悅讀書香中，在草地、咖啡香與音樂陪伴下，度過最輕鬆、最具在地風味的午茶時光。

「2025東勢午茶生活節」，在台中市東勢客家文化園區舉行！（人文國際公司提供）

「2025東勢午茶生活節」在台中市東勢客家文化園區舉行，邀約民眾一起品嚐東勢的咖啡香！（人文國際公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法