為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東勢午茶生活節登場 以咖啡香與山城風景邀民眾共享悠閒時光

    2025/11/23 20:25 記者歐素美／台中報導
    「2025東勢午茶生活節」，今天在台中市東勢客家文化園區舉行！（人文國際公司提供）

    「2025東勢午茶生活節」，今天在台中市東勢客家文化園區舉行！（人文國際公司提供）

    「2025東勢午茶生活節」，今天在台中市東勢客家文化園區舉行！人文國際股份有限公司鑑於東勢以山城環境與悠閒生活節奏聞名，孕育出多家深受喜愛的特色咖啡店，結合在地咖啡、甜點、市集與音樂，打造兼具美食、藝文與親子互動的野餐活動。

    東勢客家文化園區館長孫靖婷表示，活動主要響應台中市政府11月舉辦的野餐日，邀請民眾帶上野餐墊到草地享受午後，感受「東勢限定」的咖啡香與山城風景，除主辦單位限量提供40組在地品牌咖啡及甜點套餐，並提供野餐陽傘，現場也開放一般民眾自由入場。

    東勢地區參與店家，包括寮下啜 COFFEEZU、梧賴咖啡、號食咖啡、別鬧了大熊咖啡、圓圓手作甜點、遇見雞蛋糕、阿卡莎蛋捲、A. cake、愛德披薩、給你扭扭花、品芝烘焙、Moduwan 選物、阿修茶園等，「東好市集」攤商也一同參與，一次呈現東勢的咖啡、甜點與創意選物。

    在地知名樂團「明哥菜車樂團」、「雙頻共鳴好聲-心宇＆文楷」及「大苗力特技團」等則現場表演，市立圖書館總館圖書車也到場，參與民眾一同沈浸於咖啡香及悅讀書香中，在草地、咖啡香與音樂陪伴下，度過最輕鬆、最具在地風味的午茶時光。

    「2025東勢午茶生活節」，在台中市東勢客家文化園區舉行！（人文國際公司提供）

    「2025東勢午茶生活節」，在台中市東勢客家文化園區舉行！（人文國際公司提供）

    「2025東勢午茶生活節」在台中市東勢客家文化園區舉行，邀約民眾一起品嚐東勢的咖啡香！（人文國際公司提供）

    「2025東勢午茶生活節」在台中市東勢客家文化園區舉行，邀約民眾一起品嚐東勢的咖啡香！（人文國際公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播