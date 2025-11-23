自行車結合觀光 觀光署推16條多元路線、10大品牌活動

「澎湖菊島線」是16條多元路線中唯一一條離島路線。（觀光署提供）

自行車除用於通勤運具、環島自我挑戰，也可以是輕鬆歡樂的遊憩活動。觀光署建置16條多元自行車道，也舉辦台灣自行車旅遊節，推出十大品牌活動，吸引國內外旅客參與。

觀光署搭配國家風景區及地方特色的自行車路線，建置16條多元自行車道，分成濱海型、河岸型、田園型、環山型、山岳型、離島型6大類，並串聯13個國家風景區、地方特色景點，帶動自行車旅遊風氣。

此外，觀光署為推廣自行車旅遊，2010年起舉辦台灣自行車節，2022年轉型「台灣自行車旅遊節」，推出十大品牌活動。「台灣自行車登山王KOM」是國際選手公認的挑戰路線，外籍選手早期占比約2成，去年達5成6；「騎遇福爾摩沙900」以自行車環島為主題，吸引不少外籍客參與；日月潭自行車嘉年華、澎湖跳島101、極點慢旅，也逐漸打開知名度。

除了十大品牌，環法自行車挑戰賽去年首度引進台灣，吸引3000多名國內外好手響應，賽事在日月潭連辦3年，是觀光署與民間單位合作案例。

據統計，觀光署舉辦、補助的自行車活動，2020年約2.77萬人次參與，創造約1.17億元觀光產值；2024年約8.95萬人次、3.38億元，人次及產值皆成長超過2倍。

觀光署長陳玉秀認為，自行車是深入在地的旅遊方式，可藉由自行車路網發展以文化為核心的觀光型態，形塑具文化厚度的自行車觀光產業鏈，全台504個自行車補給站，超商佔136個，盼能協調、促成更多的超商合作夥伴，提供遊客旅遊服務。

