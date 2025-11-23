交通部斥資83.94億元改善自行車路線 2026年推「環島二號線」

台灣自行車活動盛行，不少人把騎車環島列為人生清單。示意圖，與新聞事件無關。（資料照，記者蔡昀容攝）

台灣自行車產業享譽全球，加上地形及風景多元豐富，自行車活動盛行，不少人把騎車環島列為人生清單。交通部繼2015年完成「環島一號線」後，正積極規劃「環島二號線」，目標2026年推出，著重特色景點、地方景致，向國際推廣。

我國的環島自行車路網，主線「環島一號線」全長約961公里，以台一線與台九線為主軸，於2015年底通車，每隔約20公里就有1處補給站，另設有25條環島支線、14條連絡線，總計2690公里。部分路段串接不順暢，例如河堤轉一般道路出現高低差，提升騎乘風險。

為完善自行車路網，交通部成立推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，第一期2020至2023年，經費26.19億；第二期2024至2027年，經費57.75億，共斥資83.94億元，改善自行車道環境，並規劃2026年推出「環島二號線」。

第一期計畫已執行完畢，優化環島自行車路網1028.3公里，並於國家風景區新增16條多元路線。第二期改善路網環境，包括縫補台二線淡水至石城段的斷鏈路段、新北八里串聯桃園觀音濱海自行車道路廊。其中24.28億補助地方政府改善轄區內自行車路線。

交通部政務次長陳彥伯表示，環島一號線多位於省道，講求快速環島，適合想要挑戰自我的自行車愛好者；未來環島二號線，著重特色景點、地方景致，預計串聯環島支線、替代路線、連絡線、多元路線等，朝國際推廣。

二號線路線尚未定案，但依據初步規劃，宜蘭到苗栗段將緊貼海岸線，騎士會經過衝浪勝地外澳沙灘、極東點三貂角燈塔、和平島、極北點富貴角燈塔。桃竹苗段納入新屋綠色走廊，並接至「北台灣最美自行車道」新竹17公里海岸自行車道，沿途經南寮漁港、魚鱗天梯、香山濕地賞蟹步道等，有吃有玩。

台中至屏東段串接甲后稻香多元自行車路線、綠空廊道、卦山鳳茶多元路線、水圳綠道、黃金海岸、茄萣、彌陀、屏東鐵路自行車道等，將田園景致、茶園風光、水圳地景、鐵路風情、落日餘暉盡收眼底。花東段主要走花東縱谷，行經馬到成功、卓富、板塊騎遇、洄瀾漫波等。

