騎士不斷踏上環島旅程 騎自行車感受台灣人情味與溫暖

黃先生騎乘單車從鳳林前往花蓮，老朋友拍照留下黃先生離開的背影；旅程結束後，黃先生重新將照片繪製成插畫留念。（圖為黃先生提供）

台灣自行車產業享譽全球，環島過程中的自然與人文風光有何迷人之處？有多次環島經驗的黃先生說，自行車環島像是「用腳踩出台灣土地的輪廓」，一路上感受到台灣獨有的人情味與溫暖，加上不同路線有不同風景，吸引他不斷踏上環島之旅。

我國環島自行車路網中，主線「環島一號線」全長約961公里，以台1線與台9線為主軸，於2015年底通車，每隔約20公里就有1處補給站，另設有25條環島支線、14條連絡線，總計2690公里；另交通部自2020年起陸續推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，規劃2026年推出「環島二號線」。

黃先生2016年初次挑戰環島，後續又環島2次、台北到台南「半環島」一次。他認為，同樣一段崎嶇的海岸公路，機車油門一催就過了，自行車卻能感受路況起伏，甚至帶來像是「翻過天空」般的景致，「蘇花公路像是長在天上，那是騎單車才能感受到的！」台灣南端墾丁、旭海人少無光害，也令他印象深刻。

另一項迷人之處是「台灣感性」。黃先生分享，疫情間為紓解工作壓力環島，途中遇到的雜貨店老闆娘請他休息、吃點心並聊起過往；他繼續旅程後，看著夕陽百感交集，在路邊潸然淚下，「疫情時大家都殺氣騰騰的樣子，突然一個陌生人對你那麼好，真的會記得。」路過民眾也常向他比讚、鼓勵，也讓他有「再努力一下」的力氣。

不過，黃先生指出，部分路段較不友善，蘇花公路有許多大卡車以及隧道，路窄易被逼車；台17線、海岸公路等路段，汽車速度較快，自行車卻無空間閃躲，相當危險；部分海岸線增設的自行車道使用木棧板，自行車經過時振動大、踩起來費力，若遇卯釘腐蝕，路況更加不穩，因此偏好柏油路。

黃先生認為，自行車騎士還常出現「弱弱相殘」情況，騎競技單車的騎士速度快，常不顧一般騎士安全而搶道，市區內人車搶道、自行車闖紅燈更時有所聞。台灣對自行車的管理沒有那麼嚴謹，很多騎士的觀念及技術都在「碰運氣」，賭事故不會發生在自己身上；也有不少環島騎士沒準備好就上路，不只造成自身危險，也增加其他人困擾，待官方加強管理措施。

黃先生以插畫記錄蘇花公路的太平洋風光。（圖為黃先生提供）

黃先生環島過程中，從楓港騎往台東時，沿途拍攝到路邊的海景。（圖為黃先生提供）

黃先生提醒，環島過程中突發狀況非常多，車友務必做好功課、確認體力與身體狀況可負擔再上路。（圖為黃先生提供）

