週一北部晚間轉雨 入夜下探16度

週一基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，白天仍舒適溫暖，各地高溫約26到29度。（記者林正堃攝）

氣象署指出，週一（24日）基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區有局部短暫雨，白天仍舒適溫暖，各地高溫約26到29度。

中央氣象署預報，週一迎風面水氣會逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區有局部短暫雨、花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，晚上開始東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，白天仍舒適溫暖，各地高溫約26到29度，不過早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。

離島部分，澎湖多雲，21至24度；金門晴時多雲，18至26度；馬祖晴時多雲，17至21度。

天氣風險公司指出，週一北方系統逐漸南下，短波槽也通過台灣北部，地面轉東北風環境，水氣稍增多，上半天北部、西半部為多雲時晴天氣，基隆以南至台東為多雲有短暫雨天氣，白天期間由北至南高溫約25~30度，感受仍舒適，下半天東北季風漸增強，北部轉多雲有短暫陣雨天氣，西半部與東部天氣維持，各地夜間氣溫持續偏低，外出須多加注意保暖。

紫外線指數方面，各地紫外線指數為中高量級。

空氣品質部分，週一環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天各地高溫約26到29度，不過早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，日夜溫差大。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，明天各地紫外線指數為中高量級。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質部分，週一環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升，雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自中央氣象署網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法