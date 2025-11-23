羅漢松殘軀成文心蘭盆栽 國定古蹟台南水道出現「木生花」奇景

羅漢松長出文心蘭，自然奇景令人驚喜。（山上花園水道博物館提供）

列為國定古蹟的台南山上花園水道博物館，1株被颱風吹倒的羅漢松，因難以存活而移除，現場僅剩主幹底部，但中間卻形成缺口，避免被民眾誤當垃圾桶，館方緊急種下文心蘭，大樹殘軀變身天然盆栽，目前開得很漂亮，無心插柳之舉，意外造就「木生花」奇景，吸引遊客爭睹。

館方提到，木生花也是繼先前的「鐵長樹」後，園區再度出現特色植栽，不僅是令人驚喜的觀光亮點，也深具生態教育的寓意，相當難得，歡迎民眾造訪，尋覓自然與環境互動所形成的奇景。

館方指出，木棧平台旁的百年羅漢松群，是台南水道重要生態資產，但氣候變遷帶來的狂風豪雨，讓老樹們承受極大壓力，今年7月初中颱「丹娜絲」侵襲，園區遭到重創，倒伏林木共130株，滿目瘡痍，全力動員清理，並展開艱苦的復建之路。

館方說，木生花的這株羅漢松當時也被吹倒，經專家研判已無法存活，最後只能忍痛移除，現場留下主幹底部，為大樹曾經走過的歲月足跡做記錄，後來病菌侵蝕殘軀，出現約拳頭大的缺口，原本想當作生態教材展示，卻陸續有垃圾丟入，包含塑膠袋、寶特瓶等，為避免自然環境持續遭到破壞，清潔人員索性放進1株文心蘭，阻擋再被民眾投擲廢棄物。

館方強調，後來文心蘭順利綻放，黃色花朵在枯木上迎風搖曳，意外造就別具特色的天然盆栽，值得大家來遊賞，並與鐵長樹一起比對，深刻感受生命延續的動人力量。

台南水道除了「木生花」之外，先前還有「鐵長樹」的自然奇景。（山上花園水道博物館提供）

羅漢松長出文心蘭，美麗的黃花綻放，令人驚喜。（山上花園水道博物館提供）

