托嬰到國小一次到位！桃園過嶺國小工程招標 拚2028年啟用

桃園市中壢區過嶺國小新建工程全區模擬圖。（桃市工務局提供）

桃園市中壢區近年發展迅速，雙嶺段周邊人口持續成長，當地中平國小已是總量管制學校，地方期盼新建過嶺國小讓學童可就近入學。市府工務局今（23）日表示，市府規劃興建過嶺國小及幼兒園校舍工程已於上個月辦理上網招標中，預計明年初開工，2027年8月優先啟用非營利幼兒園、2028年8月全校校區啟用，將打造從托嬰、幼兒園到國小的一貫式教育場域，提供完整且多元的學習環境。

工務局表示，過嶺國小新建工程的基地面積約2萬7942平公尺，總經費約8.7億元，規模為興建8幢建築物，包含非營利幼兒園暨附設托嬰中心、國小教學大樓3棟、行政大樓、圖書館、廚房及司令台等設施。

過嶺國小新建校舍並規劃運動場、綠地、生態空間及多功能教學場域，兼具生活、運動、自然探索等育才功能，營造安全舒適的校園環境。校舍共規劃普通班24班及特教班1班，可容納約706名國小學生；非營利幼兒園規劃5班，可容納約104名幼兒；另附設0至2歲公托中心，可收托約48名嬰幼兒，合計校園可服務人數約858人，充分滿足社區家庭不同階段的教育照顧需求。

過嶺非營利幼兒園暨附設托嬰中心模擬圖。（桃市工務局提供）

