新竹冬暖園遊會百攤送愛 千朵台灣百合播下希望種子

新竹縣政府與家扶中心今天在縣府前廣場攜手舉辦「冬暖慈幼園遊會」，邀請新竹地區近600戶經濟弱勢家庭與兒保寄養家庭參與，在歲末年終之際匯聚民間力量，為弱勢兒少與家庭傳遞溫暖與支持，現場匯聚近百個愛心攤位，其中「百合公益」攤位展示上千朵台灣百合供義賣，期望每一朵花都能在家庭心中種下祝福與希望。

園遊會有來自企業、民間團體及扶助家庭共計近百攤位，內容涵蓋手作美食、二手物品、DIY 體驗與兒童保護宣導等，呈現豐富多元的面貌，其中更有曾受扶助的孩子回到現場設攤，以行動回饋社會，象徵愛的延續。活動特別響應環保減塑，鼓勵民眾自備環保袋，將善念與永續行動一同落實。

新竹縣長副縣長陳見賢同時也是新竹家扶中心扶幼委員會副主委，陳見賢表示，竹縣偏鄉地區受限於資源取得不易，弱勢家庭在使用社會福利與醫療保健等服務上常面臨困難。縣府近年積極推動「福利社區化」，已於竹北、竹東、新埔、新湖及橫山設立5處社會福利服務中心，並持續整合公私部門能量，以「家庭為中心、社區為基礎」為核心理念，讓社會關懷更有效、溫暖地送達每個需要的角落。

為了讓家庭能夠輕鬆、自在地享受這場市集嘉年華，豐邑集團由豐邑社區與豐生活社區經營共同響應，向家扶中心認購約200張、每張價值200元的「家庭園遊券」，發放給家扶扶助家庭使用，以支持家扶長期推動的兒少照顧與家庭扶助計畫。此外，豐邑集團也攜手農糧署與台灣百合產業發展協會推動「百合公益」，捐出上千朵台灣百合供義賣；新竹豐邑喜來登大飯店則是推出多款飯店職人製作的義賣點心。

