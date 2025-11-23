週三清晨最冷、中部以北「下探14度」 1圖看懂未來1週天氣

中央氣象署製圖說明未來1週天氣及溫度變化。（氣象署提供）

明天週一（24日）晚開始各地氣溫漸降，中南部留意日夜溫差。中央氣象署預報，週一晚間北台灣氣溫下降，週三清晨最冷，中部以北及東北部14至16度，其他地區17至18度。週六溫度短暫稍微回升，隔天新一波東北季風報到再降溫。

預報員張承傳表示，明天各地白天26至29度，部分地區甚至達30度，但早晚偏涼約17至19度，請留意日夜溫差；明晚東北季風增強，北台灣氣溫降到16至20度。

週二至週五受東北季風影響，北部白天21至23度，早晚15至17度；中南部白天25至27度，早晚15至18度；花東白天23至25度，早晚17至18度。週三清晨最冷，中部以北及東北部14至16度，其他地區17至18度。

週六東北季風減弱、氣溫略回升，北部白天24度、中南部27至28度，花東24至26度；早晚各地16至19度。但下週日（30日）另一波東北季風增強，白天溫度沒有太大變動，但早晚將降溫，中部以北、東北部14至16度，南部18度。

降雨方面，明天迎風面雨勢漸增，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區局部短暫雨，花東、恆春半島零星降雨；明晚開始，東北季風增強，桃竹苗出現局部降雨。

週二水氣減少，東半部局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、恆春半島零星雨，桃園以南多雲到晴；週三至週五迎風面水氣增加，桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫雨，新竹以南雲量增多。

週六東北季風減弱、週日東北季風增強，但水氣皆少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨。

張承傳提醒，今晚明晨中南部地區有局部霧，民眾行車用路多留意；週二晚間到週四，東半部、恆春半島留意長浪；週三至週五迎風面濕涼，中南部日夜溫差大。

另外，張承傳補充，菲律賓東方海面的低氣壓，明天接近呂宋島，並通過南海往越南方向移動；在南海一帶有機會增強，不過所處緯度偏低，直接影響台灣機率低。

未來1週氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來1週降雨趨勢。（氣象署提供）

