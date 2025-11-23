台中「屯區市區化」靠市民大道 議員促市府加速三期全線打通

台中市市民大道一、二期已完工，議員希望第三期要加速。（市府提供）

台中市貫穿太平區南北向的市民大道是非常重要的幹道，但多位市議員質疑，市民大道一、二期雖完工，但更重要的三期可南接大里、北接北屯、東區，呼籲市府儘速規劃，讓市民大道「名副其實」，成為台中市民的大道，而不是只限在太平區內。

建設局表示，市民大道第一、二期已分別於2015年及2022年通車，對太平地區交通紓解已有顯著效益；而第三期整體開闢經費龐大，且用地取得更為複雜，範圍內涉及172位所有權人及95棟建物待拆遷，極需凝聚地方共識，建設局將視共識協調進度，研議籌編經費辦理。

請繼續往下閱讀...

市議員張玉嬿、謝志忠、黃守達對唯一貫穿中市太平區南北向的市民大道，市府只完成一、二期，但第三期工程停擺3年，非常不滿。

張玉嬿提出質疑，市民大道已完成一、二期，最重要的三期進度走到最關鍵的時刻，連續3年沒有預算；她強調，市民大道不只是太平區的核心道路，除了有助於分散車流，更可縮短大屯區內通行時間，有助於「屯區市區化」的推動，一旦全部打通，可連接大里、北屯及東區，牽動近百萬人的通勤。

張玉嬿指出，第一期與第二期直接連接或緊鄰東區的祥順路，第三期規劃從旱溪東路往北延伸至樹德路，使道路更趨完整，而樹德路是銜接北屯區的重要道路，因此第三期完成後將強化太平區與北屯區、東區之間的交通串連；另外，若往南打通永豐路，可銜接大里新仁路，要求市府儘速編預算。

謝志忠、王立任、黃守達則表示，此項工程是太平區最大建設，全線通車才能完全發揮效益，總經費27億元，攤提分年編列，金額並非高到無法承受，要求市府要將工程用地預算先匡出來，別再紙上談兵。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法