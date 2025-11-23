跨越語言與世代 台日懷舊歌曲500人齊聲唱

跨越語言與世代的音樂交流盛宴，台日懷舊歌曲全場500人齊聲唱 。（台南市台日文化友好交流基金會提供）

台南市台日文化友好交流基金會與成功大學合唱團主辦，並攜手日本「仙台昭和歌唱合唱團」、BPW大台南分會、信賴姐妹會台南分會，及國際崇她台南佳明社等協辦的《台日懷舊歌曲齊聲唱音樂會》今天盛大登場。

為拓展城市間的友誼視野，更適逢台南、仙台締結友好城市20週年，舉辦台日懷舊歌曲音樂會，由仙台市民來台南以「日本與台灣的懷舊旋律」為題，透過跨國合唱形式，兩地經典音樂在同一舞台再次響起，喚起跨越語言與世代的情感記憶。

台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之特別感謝由坂水先生帶領43位來自仙台的合唱團員，他們活潑且精彩的演出，與成功大學合唱團及成功大學教職員混聲合唱團，完美合作演出，令人感動。

音樂會由在昭和時代出生的成大教職員混聲合唱團揭幕，選曲涵蓋不同年代的代表性作品，以多聲部合唱方式呈現台灣歌謠的深厚底蘊與文化情感。觀眾在熟悉旋律中，看見台灣文化的歷史脈動、土地情感與生活故事，現場氣氛溫暖而感人。

接力由來自日本也是昭和時代出生的「仙台昭和歌唱合唱團」則帶來橫跨昭和年代的經典歌曲，呈現日本大眾文化的風華與時代魅力。昭和音樂不僅影響日本，也在台灣多個世代留下深刻印記。

本次演出以合唱形式傳遞昭和時期的情感與精神，讓觀眾重新走進那段獨特而溫暖的文化記憶。搭配平成出生的成大學生們組成的成功大學合唱團，獻唱多首耳熟能詳的台灣經典名曲，主辦單位特別準備歌詞，最後幾首合唱歌曲，三團加上台下的觀眾，一同高歌演唱，現場同唱人數近500人，溫馨且愉快地結束台日交流音樂活動。

基金會名譽董事長郭貞慧指出，適逢台南與仙台締結友好交流協定20週年，本次跨海音樂合作更具紀念意義，象徵台日文化連結的綿延與深化。部分曲目由台日兩地團隊共同演出，象徵文化交流的相互交融，也讓兩地情誼再次被看見、聽見。

基金會名譽董事長郭貞慧（右）特別企劃一連串20週年紀念活動。（台南市台日文化友好交流基金會提供）

