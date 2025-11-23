城北游泳池維修冬季無處游泳 澎縣體育場表示有開放

大城北游泳池傳出維修，工期至明年五月。（民眾提供）

由於冬季東北季風起，不僅氣溫較低，同時海上風浪大，因此民眾喜歡前往大城北室內溫水游泳池游泳，但新近澎湖縣立游泳池大維修，工期要到明年5月開放，讓喜歡游泳的民眾怨聲載道。但澎湖縣立體育場表示，維修期間有開放，只是前一日有民眾投訴泳池內有沉澱物，因此暫停1天進行清理工作，明日恢復正常。

位在澎湖縣政府環保局旁的大城北游泳館，為澎湖目前唯一公營溫水游泳池，但因過濾系統故障，因此大池暫停使用 ，展開維修計畫，工期跨年至明年5月，現值寒冷冬季，大家都沒地方游泳，惹來民眾抱怨，冬季海游溫度太低，加上風浪過大，但澎湖縣政府卻關閉唯一公營溫水游泳池，似乎與民眾期望不符。

針對民眾的抱怨，澎湖縣立體育場表示，因為昨（22）日被投訴水質不佳，所以今天停1天處理水質，明天會恢復正常，但小池一樣有開放。大城北游泳館過濾系統老舊，水質不佳是事實，體育場人員也盡力在維持，但就是有人覺得一點沉澱物就投訴，被投訴只好暫停開放，清潔後再開放，大部分的人都是能體諒。

由於民眾在使用期間，體育場沒辦法下水清理沉澱物，只能利用早上時段，最近要比賽了，管理員有開放早上讓學校使用，原本都沒事，但昨天就有家長看水底有沉澱物就投訴，因此才會停止開放，引發民眾誤解。

雖然大城北游泳池在維修，但因應比賽接近，目前仍有開放。（民眾提供）

