    首頁 > 生活

    又來了？耗資35億元鹿港溪變垃圾溪 11天被丟7包垃圾

    2025/11/23 17:27 記者劉曉欣／彰化報導
    美麗的鹿港溪又被丟垃圾，這是11天來第7包垃圾。（黃幸梓提供）

    美麗的鹿港溪又被丟垃圾，這是11天來第7包垃圾。（黃幸梓提供）

    只要鹿港小鎮不收垃圾，鹿港溪就遭殃？鹿港溪巡守隊今天（23日）發現又被丟了一包垃圾，這是11天來的第7包垃圾，上次是放颱風假，這次是星期日，剛好都是清潔隊沒有收運垃圾的日子，令人搖頭嘆「又來了」。

    鹿秀社區大學鹿港溪巡守隊長黃幸梓表示，上次亂丟的6大包垃圾才剛清完，才過沒幾天，鹿港溪又發現一包垃圾，民眾為了貪圖自己的方便，就把鹿港溪當作垃圾場，真的很離譜。

    黃幸梓說，民眾亂丟垃圾幾乎都是趁著半夜或是一大早，要抓到亂丟垃圾並不容易，希望鹿港溪綠廊兩側能夠加裝監視器，才能避免美麗的鹿港溪成為亂丟垃圾的樂園。

    鹿港溪因為缺乏自有水源，加上附近民宅的家庭廢水都排入，早期不只惡臭，整條溪無人敢靠近，後來在前瞻建設投入35億元進行整治，打造水資中心、污水下水道，沿線打造綠色水岸，讓鹿港溪從髒亂點，變身為鹿港旅遊的人氣新熱點，如今卻一再傳出被亂丟垃圾，都是一整包的丟，不只讓人感嘆公德心太差，也令人害怕鹿港溪又走回髒亂點的回頭路。

    鹿港溪原本又臭又髒，經過污水下水道、水資中心的治理，才讓鹿港溪變身綠色河道。（黃幸梓提供）

    鹿港溪原本又臭又髒，經過污水下水道、水資中心的治理，才讓鹿港溪變身綠色河道。（黃幸梓提供）

