霞喀羅國家步道賞楓季將至 新竹分署試辦排遺帶下山服務

霞喀羅國家步道進入賞楓季。（記者廖雪茹攝）

霞喀羅國家步道進入賞楓季，因應往年踴躍人潮帶來的環境問題，林業保育署新竹分署呼籲遊客或團體共同遵守無痕山林原則，針對白石駐在所的宿營地，除已新設2座簡易生態廁所，今年更首度試辦排遺帶下山行動，預訂12月10日起將由3個合作的協作團體執行。

新竹分署表示，為守護霞喀羅國家步道的自然生態，遊客或團體都應遵守無痕山林原則，切勿於森林區域內引火、堆積廢棄物或排放污染物；另為避免廚餘垃圾置放野地造成環境衝擊，甚或引發野生動物如黑熊的翻食侵擾，垃圾廚餘皆請自行攜帶下山。遇野生動物時，應注意不接觸、不侵擾、不餵養，並遵守宿營場地駐地人員的管理與建議。

新竹分署表示，霞喀羅步道全長22公里，許多遊客會選擇夜宿白石駐在所周邊的宿營地，自行露營搭帳。該營地約可搭設45帳，不須事前申請，也無相關費用，目前委由新竹縣尖石鄉養老Yulu文化生態發展協會管理，請山友及登山協作團體遵從分署及該協會現場管理。

因應紅葉季節即將到來，為減少人類排遺對環境的衝擊，新竹分署除在白石駐在所新設2座有遮蔽的簡易生態廁所（貓坑），今年更首度與社團法人山盟公益協會合作，提供排遺攜出設備，讓新竹縣五峰鄉原住民山岳發展協會（東線一批熊團隊）、新竹縣原住民青年協會（原力高山服務團隊）及阿忠登山服務團隊等新竹在地3家原住民協作團隊，在既有餐宿服務外，協助山友將排遺帶下山。

依養老yulu文化發展協會近年管理營宿地的紀錄，排遺帶下山行動推估1年至少可減少130公斤步道周邊的排遺。這項服務預計12月10日開始，邀請山友一同來落實無痕山林，留給大眾及野生動物一個乾淨的步道環境。

霞喀羅國家步道途中擁有百年歷史的白石吊橋，景觀壯麗優美。（記者廖雪茹攝）

霞喀羅國家步道全長22公里，林業保育署新竹分署呼籲遊客或團體共同遵守無痕山林原則。（記者廖雪茹攝）

林業保育署新竹分署針對白石駐在所的宿營地，已新設2座簡易生態廁所，今年更首度試辦排遺帶下山行動。（新竹分署提供）

