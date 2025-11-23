全國原民樂舞匯聚苗栗 傳統×創新展活力

「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽，於昨、今（22、23）兩日在頭份市都會區原住民族綜合服務中心辦理。（圖由苗栗縣政府提供）

「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽，於昨、今（22、23）兩日在頭份市都會區原住民族綜合服務中心辦理，計有來自各縣市32組個人及團體參與傳統歌謠個人組、傳統樂舞及原創熱舞賽事，展現台灣原民的樂舞才華與奔放活力。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處長盧曉玲指出，「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽22日起在都會區原住民族綜合服務中心舉行兩天，昨天率先登場的是傳統歌謠個人組賽事，有16隊報名錄取前3名，得獎人與獎金依序為羅士權獎金2萬元，弗奧伊‧舒樣獎金1萬5000元，梁玉水獎金1萬元；另有馮明星、梁志偉及陳琪翔獲文化傳承獎，獎金各2000元。

今天進行的是傳統樂舞與原創熱舞兩項比賽，共有16支來自各縣市的隊伍參賽，各錄取前5名。傳統舞蹈競賽組第一名真柄部落、獎金8萬元，第二名Sawali舞團、獎金5萬元，第三名南澳鄉碧候國小泰雅舞蹈隊、獎金3萬元，第四名祖源舞集、獎金1萬元，第五名海原樂舞劇坊HYISDT、獎金5000元。

原創熱舞競賽組第一名Double JIAN、獎金8萬元，第二名Masa Move!、獎金5萬元，第三名八德原青、獎金3萬元，第四名望嘉部落青年會、獎金1萬元，第五名Malikatay洄瀾薪傳青年隊、獎金5000元。

苗栗縣長鍾東錦今到場與來賓為參賽隊伍加油打氣，並肯定這場活動激發創作、增進交流與文化傳承，他指示明年起擴大舉辦規模，藉此活動交流讓原民樂舞菁華文化永續傳承。

「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽，計有來自各縣市32組個人及團體參與傳統歌謠個人組、傳統樂舞及原創熱舞賽事。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗縣長鍾東錦到場與來賓為參賽隊伍加油打氣。（圖由苗栗縣政府提供）

