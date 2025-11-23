為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國原民樂舞匯聚苗栗 傳統×創新展活力

    2025/11/23 17:08 記者彭健禮／苗栗報導
    「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽，於昨、今（22、23）兩日在頭份市都會區原住民族綜合服務中心辦理。（圖由苗栗縣政府提供）

    「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽，於昨、今（22、23）兩日在頭份市都會區原住民族綜合服務中心辦理。（圖由苗栗縣政府提供）

    「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽，於昨、今（22、23）兩日在頭份市都會區原住民族綜合服務中心辦理，計有來自各縣市32組個人及團體參與傳統歌謠個人組、傳統樂舞及原創熱舞賽事，展現台灣原民的樂舞才華與奔放活力。

    苗栗縣政府原住民族及族群發展處長盧曉玲指出，「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽22日起在都會區原住民族綜合服務中心舉行兩天，昨天率先登場的是傳統歌謠個人組賽事，有16隊報名錄取前3名，得獎人與獎金依序為羅士權獎金2萬元，弗奧伊‧舒樣獎金1萬5000元，梁玉水獎金1萬元；另有馮明星、梁志偉及陳琪翔獲文化傳承獎，獎金各2000元。

    今天進行的是傳統樂舞與原創熱舞兩項比賽，共有16支來自各縣市的隊伍參賽，各錄取前5名。傳統舞蹈競賽組第一名真柄部落、獎金8萬元，第二名Sawali舞團、獎金5萬元，第三名南澳鄉碧候國小泰雅舞蹈隊、獎金3萬元，第四名祖源舞集、獎金1萬元，第五名海原樂舞劇坊HYISDT、獎金5000元。

    原創熱舞競賽組第一名Double JIAN、獎金8萬元，第二名Masa Move!、獎金5萬元，第三名八德原青、獎金3萬元，第四名望嘉部落青年會、獎金1萬元，第五名Malikatay洄瀾薪傳青年隊、獎金5000元。

    苗栗縣長鍾東錦今到場與來賓為參賽隊伍加油打氣，並肯定這場活動激發創作、增進交流與文化傳承，他指示明年起擴大舉辦規模，藉此活動交流讓原民樂舞菁華文化永續傳承。

    「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽，計有來自各縣市32組個人及團體參與傳統歌謠個人組、傳統樂舞及原創熱舞賽事。（圖由苗栗縣政府提供）

    「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽，計有來自各縣市32組個人及團體參與傳統歌謠個人組、傳統樂舞及原創熱舞賽事。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣長鍾東錦到場與來賓為參賽隊伍加油打氣。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣長鍾東錦到場與來賓為參賽隊伍加油打氣。（圖由苗栗縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播