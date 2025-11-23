制霸全台！台南警義消陳世欽、杜忠洋 呼吸道插管賽奪冠

台南市消防局新營高級救護隊員陳世欽（左者）與救護義消杜忠洋（右者）組合，奪下全國呼吸道插管競賽冠軍。（南市消防局提供）

台南市府消防局在國內急救領域年度盛事「第11屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」，展現頂尖專業實力，該局派出多組菁英隊參賽，在全國強敵環伺下，新營高級救護隊員陳世欽與救護義消杜忠洋憑藉精湛技術與絕佳默契，在難度最高的「呼吸道插管組」勇奪全國第一最高榮譽！另有多組同仁亦獲優勝及佳作，戰果豐碩。

此次競賽由中華緊急救護技術員協會於日前在台中逢甲大學展開鏖戰。

南市消防局表示，本次競賽分為呼吸道插管、CPR、MCPR等3大競賽組別，吸引全國各地好手競技。其中，「呼吸道插管組」僅開放具醫師或高級救護員（EMT-P）資格者報名，初賽多達 50 組角逐，競爭相當激烈。

今年主辦單位為插管競賽設計5項高難度情境，考驗選手臨場應變能力與技術，包括：模擬倒塌房屋廢墟，要求選手在黑暗、狹窄且結構不穩的夾縫中對受困患者做氣管內插管；更有兩道關卡設定為溺水情境，要求選手在漂浮不定、劇烈搖晃的竹筏上施救，現場劇烈搖晃、潮濕與視線受限大幅提升操作難度。

競賽亦結合臨床實務的「藥物輔助插管（Drug-Assisted Intubation, DAI）」概念，要求選手在高壓下精準判斷藥物使用時機，展現全方位的急救專業。

南市警、義消伙伴憑藉平日紮實的擬真訓練與無間的默契，在此次競賽中有 5 組隊伍奪下大獎，除了陳世欽、杜忠洋奪得「呼吸道插管組」全國冠軍；同組另有隊員林威廷、林弘瑋、李易、李致穎獲「優勝獎」、隊員李修任、鄭凱澧獲佳作；在一般CPR組中，救護義消王嘉琪與黃郁雯獲得佳作獎。

台南市長黃偉哲與消防局長李明峯得知警、義消同仁得獎好消息，表達祝賀與感謝並說消防伙伴是城市安全的守護者，市府與有榮焉。市府會持續支持消防局，讓這群守護城市的無名英雄，擁有最強大的後盾。李明峯並說，參與全國性專業競賽，能促進各地救護同仁技術交流，有效檢視平時訓練成效，未來將持續強化高階救護技能培訓，精進救護人員在各類艱困情境中的處置能力，持續守護市民生命安全。

