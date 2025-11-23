陳為民曬1圖驚見全台密密麻麻都是測速！怒轟：國恥

陳為民愛車也懂車。（資料照，艾迪昇傳播提供）

陳為民批評台灣測速照相過多的問題。（圖翻攝自陳為民臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣到處都是測速相機和區間測速，被批評設置過多只為賺罰單收入，且不少路段被認為速限不合理，影響到用路人。演藝圈知名重機狂熱騎士陳為民也受不了，重話怒批這種現象根本是「國恥」！

陳為民今天（23日）在臉書粉專分享一張「台灣測速照相」分布圖，可以看到密密麻麻都是照相機，繞了台灣一大圈，連中央山脈都有設置。陳為民傻眼表示，「就奇了怪……跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民袋（代）發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣。」

「聽說，一個公職都沒有……深坑那件、花東那件……公然說謊！這要不是共犯，就是這些民（代）根本不跟我們生活在一起。」他最後更留下「國恥」2字，可以看出陳為民對這種現象相當憤怒。

許多網友深有同感，貼文曝光沒多久就有近萬人按讚，「測速照相機的密度如此，還想發展國旅嗎？」、「因為民代的罰單都消失了！他們根本沒差啊！」、「交通規則由一堆幾乎沒在開車的人制定，不知民間疾苦卻想規範交通的事本身就很不合邏輯」、「因為好賺各縣市都喜歡」、「罰單收入分配比例看了就知道為什麼他們都不說話了」、「這個東西不能講，朝野最有共識的東西」。

