為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭小巨蛋相中宜運體育館就地改建 經費11億爭取中央補助

    2025/11/23 16:36 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭小巨蛋相中宜運體育館（如圖）就地改建，11億元經費爭取中央補助。（記者江志雄攝）

    宜蘭小巨蛋相中宜運體育館（如圖）就地改建，11億元經費爭取中央補助。（記者江志雄攝）

    宜蘭多雨，宜蘭縣政府爭取興建小巨蛋（多功能綜合體育館），相中宜蘭運動公園體育館現址就地改建，新建可容納5000人室內場館。縣府教育處代理處長陳金奇今天（23日）表示，已委託建築師評估，估計要11億元，將向體育部爭取經費。

    知名樂團告五人去年3月在宜蘭運動公園田徑場舉辦演唱會，活動期間遇上滂沱大雨，引發興建小巨蛋話題，2個月後，宜蘭縣議員林岳賢提案，建請縣府在宜運田徑場建小巨蛋，獲得超過25名議員聯署力挺，不過，田徑場常辦運動比賽，改建小巨蛋恐有疑慮，最終不了了之，現在預定地場址轉向宜運體育館。

    林岳賢最近在議會總質詢重提此事，直指宜蘭下雨天數多，很需要小巨蛋，要求縣府教育處持續追蹤，據他了解，興建小巨蛋計畫書，將在明年2月送交體育部，宜蘭縣議會同仁一起去請託，如果小巨蛋順利催生，日後可辦演唱會、大型展覽、球類比賽。

    代理縣長林茂盛回應，小巨蛋計畫可以繼續推動，依照教育處的規劃，宜運體育館拆除重建後，打造容納5000人的新場館，已安排擇日拜訪運動部長李洋，表達地方的需求。

    陳金奇今天受訪時指出，縣府目前傾向將宜運體育館改建為小巨蛋，已委託建築師評估，粗估要11億元，預定明年2月造訪體育部，尋求中央補助經費，希望促成這樁美事。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播