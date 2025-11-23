走出家暴努力向學服務社會 陳美麗等5人獲家扶表揚自強家庭

新竹家扶中心表揚自強家庭5位撐起一片天的堅毅女士，包括呂瑞媛（左起5位）、陳美麗、胡碧娜 、龔麗麗和林美華。（記者廖雪茹攝）

從越南離鄉背井嫁來台灣的陳美麗，不幸遭遇家暴，語言不通、生活艱難，但她不願向命運低頭，離婚15年來她不僅獨力撫養女兒長大，更努力學習取得空中大學碩士學位，並投身通譯服務，擔任越南語司法與醫療通譯，希望幫助更多新住民，女兒也以優異成績上大學；陳美麗用愛與堅持改寫人生故事，今天獲新竹家扶中心「自強家庭」公開表揚。

新竹家扶中心今天假新竹縣政府前廣場舉辦「冬暖慈幼園遊會」，共有99個攤位匯聚愛心與環保行動，新竹地區近600戶經濟弱勢家庭與兒保寄養家庭參與。副縣長陳見賢肯定參與者傳遞希望的力量。特別的是，家扶兒少勇敢站上舞台，包括陳羽希、陳瑋羚等展現青春活力；家扶原鄉支持計畫的孩子們則以古調吟唱，傳遞文化傳承與生命韌性。

活動中表揚多組在困境中仍堅毅前行的自強家庭、優良義工及愛心企業。包括協助寒暑期營隊的活泉公益信託社會福利基金、家扶志工凱蒂老師兄妹、連續20年支持園遊會的智易科技、10年主持強棒朱志堅和劉傳英。

逾10年支持家扶的資深攤位，有新竹市大圓覺功德會、雅迪美髮工作坊與新誼國際同濟會、新竹縣冷凍空調技術交流協會、「有緣一家」。

獲表揚的優良義工，有八五山課輔班的黃惇鈺老師、竹東才藝隊褚昀易老師、竹東課輔志工嚴冠霖、新竹家扶之友會的柯曉君和羅嘉雯、展愛義工隊劉明政。

自強家庭撐起一片天的5位女士，除了走出家暴陰霾的陳美麗，還有胡碧娜喪夫後獨力扶養兩子，長子留學美國攻讀電影碩士，次子在電競專班表現優異；印尼籍龔麗麗雖身障卻堅強撐起家庭，陪伴子女完成大學學業；呂瑞媛用堅毅精神照顧外孫女成長，陪伴她考上國立大學；林美華離婚後重新出發，考取保母證照並穩定就業，撫養2名優秀子女。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

