新北三重再推160戶社宅 預估2029年完工

國家住都中心在三重區推出「五谷好室B」社會住宅，規劃160戶。圖為建築模擬圖。（圖由國家住都中心提供）

國家住宅及都市更新中心在新北市三重區推動「五谷好室B」社會住宅，規劃160戶，總工程經費約8.89億元，由中央全額投資興建，預計2029年竣工，這是中央在新北市興建的第25處社宅，坐擁「二捷二快」的聯外交通優勢，步行10分鐘可抵達新北大都會公園。

國家住都中心表示，「五谷好室B」位於新北市三重區五谷王北街，鄰近市定古蹟先嗇宮、興穀國小及清傳高商，車行4分鐘可至集美街及菜寮商圈，步行10分鐘可抵達二重疏洪運動公園及新北大都會公園，日常採買與休閒機能完備。聯外交通方面，享有二捷二快（捷運中和新蘆線、桃園機場捷運、環河快速道路、東西向快速道路）的交通優勢，往來大台北地區十分便利。

國家住都中心指出，「五谷好室B」建築規模為地上14層、地下3層，規劃160戶居住單元，預計2029年竣工，依據地方政府需求，設置身心障礙日間作業設施（小作所），將支持服務帶入社區，打造共融友善的居住環境。

建築外觀融合現代設計與神農信仰文化，以中藥傳統「虎頭包」外型為設計靈感，結合可降低建築外殼能耗的深陽台設計，實現兼顧美學與功能性的新世代住宅，社區將保留老樹作為地景，延續在地記憶，打造鄰里交流的綠意休憩空間。

國家住都中心表示，三重區鄰近台北市，交通區位便利，吸引許多上班族及學生居住，租屋市場活躍，目前國家住都中心在三重區累積興建5處共756戶社會住宅，其中，「五谷好室A」161戶已於今年10月完成首波招租抽籤，中籤率約15.3%，最快今年底入住。

另外，有142戶的「富貴好室」目前開放招租申請，至11月25日截止），最快明年5月入住，其他還有「仁義好室」和「重新好室」2處社宅等待動工。

