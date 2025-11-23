為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    你以為在幫忙？ 旅客好心餐後堆好餐盤、杯碗 空服員其實更頭痛

    2025/11/23 16:38 即時新聞／綜合報導
    網友近日提醒吃完飛機餐，看似貼心舉動實際上可能造成空服員困擾，文章引發討論。（資料照）

    網友近日提醒吃完飛機餐，看似貼心舉動實際上可能造成空服員困擾，文章引發討論。（資料照）

    許多旅客搭飛機時，習慣在用餐後將餐盤、杯碗堆好，認為這樣做能讓空服員更快收餐，然而，這個自以為貼心的動作，其實可能造成反效果。

    綜合媒體報導，近日一名網友在Threads發文提醒：「再宣傳一次，飛機餐吃完請不要疊，所有組員會很感謝您。」貼文一出，馬上引萬人瀏覽。事實上，飛機上的餐車是一層一層的，若是將空碗盤疊在一起會導致高度過高無法收進餐車，餐具配置是根據航空公司統一規格設計，空服員推著餐車收時，需要物品保持原位，才能順利放進餐車的格槽，若旅客自行堆疊，反而會讓餐車卡住、增加整理難度。

    貼文一出，不少人驚訝留言：「原來一直都做錯了？」、「我以為疊起來比較整齊，竟然是在添麻煩」、「抱歉，我每次都疊成一座小山」、「其實為什麼不廣播時講一下就好了，講久了大家會互相提醒，一點都不難啊」，也有旅客分享自己的觀察：「我發現如果前面的人堆餐盒，空服員收的時候真的會卡卡的，所以我都不敢疊。」另一名網友則說：「我都會保持原狀放好，喝完的利樂包也會壓扁處理，上次還被空服員稱GOOD！」

    雖然不少人從小就習慣保持餐盤原樣，但也有許多旅客直到現在才知道，其實吃完飛機餐不疊餐具，才是正確且體貼空服員的方法。

