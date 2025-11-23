為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北家事類技藝競賽創佳績 囊括11座金手、12位優勝

    2025/11/23 16:20 記者羅國嘉／新北報導
    樟樹國際實中成為最大贏家，在「飾品製作」、「服裝設計」、「服裝製作」等職種共奪下4座金手及飾品製作團體第一名。（圖由教育局提供）

    樟樹國際實中成為最大贏家，在「飾品製作」、「服裝設計」、「服裝製作」等職種共奪下4座金手及飾品製作團體第一名。（圖由教育局提供）

    114學年度全國高級中等學校學生「家事類」技藝競賽，日前在桃園中壢家商舉行，吸引全國104校、441位選手參賽，競逐11個職種。競賽結果揭曉，新北市由樟樹國際實中、淡水商工、樹人家商、莊敬工家、穀保家商、豫章工商、智光商工、復興商工、能仁家商等校組成的「奪金戰隊」奪下11座金手、12位優勝，總計23名獲獎，金手數量更位居全國第一。

    教育局指出，新北自2013年起推動「金手培訓計畫」，逐步打造出戰力堅強的「奪金戰隊」，並提供最高10萬元金手獎金與「國際見學」名額，更補助前3名指導老師出國。這次競賽中，樟樹國際實中成為最大贏家，在「飾品製作」、「服裝設計」、「服裝製作」等項目共奪下4座金手，並拿下飾品製作團體第一名。

    獲「飾品製作第一名」的陳韋汝表示，曾因作品表現不如預期而一度不敢再踏入選手室，在指導老師鄭姿蓉與戰友陳雙的支持下，她選擇迎難而上，不斷調整與練習，最終奪下個人與團體雙冠軍，替校史寫下新頁。

    烘焙職種第二名、樹人家商學生謝聿穎則分享，初訓時連最基本的蛋糕都失敗，曾陷入低潮，但在集中培訓與師長指導下，材料判讀、造型構圖與技法細緻度全面提升，「越練越能突破自己」。

    教育局強調，技藝競賽是培育世界級青年人才的重要起點。未來學生可透過技優甄審進入理想大學，新北也將持續升級培訓基地、推動跨校合作、導入國際技能標準，並以「世界級人才一貫化政策」從國中技職啟蒙、在地獎助、金手培訓到國際見學完整串接，陪伴新北孩子用技能翻轉人生。

    樹人家商謝聿穎說，起初連基本蛋糕都失敗，在培訓與師長指導下技法大幅提升，「越練越能突破自己」。（圖由教育局提供）

    樹人家商謝聿穎說，起初連基本蛋糕都失敗，在培訓與師長指導下技法大幅提升，「越練越能突破自己」。（圖由教育局提供）

    飾品製作第一名陳韋汝（右）同學說，曾因表現不佳而卻步，在師長與戰友陳雙（左）支持下迎難而上，透過持續練習找回信心。（圖由教育局提供）

    飾品製作第一名陳韋汝（右）同學說，曾因表現不佳而卻步，在師長與戰友陳雙（左）支持下迎難而上，透過持續練習找回信心。（圖由教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播