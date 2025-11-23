新北家事類技藝競賽創佳績 囊括11座金手、12位優勝

樟樹國際實中成為最大贏家，在「飾品製作」、「服裝設計」、「服裝製作」等職種共奪下4座金手及飾品製作團體第一名。（圖由教育局提供）

114學年度全國高級中等學校學生「家事類」技藝競賽，日前在桃園中壢家商舉行，吸引全國104校、441位選手參賽，競逐11個職種。競賽結果揭曉，新北市由樟樹國際實中、淡水商工、樹人家商、莊敬工家、穀保家商、豫章工商、智光商工、復興商工、能仁家商等校組成的「奪金戰隊」奪下11座金手、12位優勝，總計23名獲獎，金手數量更位居全國第一。

教育局指出，新北自2013年起推動「金手培訓計畫」，逐步打造出戰力堅強的「奪金戰隊」，並提供最高10萬元金手獎金與「國際見學」名額，更補助前3名指導老師出國。這次競賽中，樟樹國際實中成為最大贏家，在「飾品製作」、「服裝設計」、「服裝製作」等項目共奪下4座金手，並拿下飾品製作團體第一名。

請繼續往下閱讀...

獲「飾品製作第一名」的陳韋汝表示，曾因作品表現不如預期而一度不敢再踏入選手室，在指導老師鄭姿蓉與戰友陳雙的支持下，她選擇迎難而上，不斷調整與練習，最終奪下個人與團體雙冠軍，替校史寫下新頁。

烘焙職種第二名、樹人家商學生謝聿穎則分享，初訓時連最基本的蛋糕都失敗，曾陷入低潮，但在集中培訓與師長指導下，材料判讀、造型構圖與技法細緻度全面提升，「越練越能突破自己」。

教育局強調，技藝競賽是培育世界級青年人才的重要起點。未來學生可透過技優甄審進入理想大學，新北也將持續升級培訓基地、推動跨校合作、導入國際技能標準，並以「世界級人才一貫化政策」從國中技職啟蒙、在地獎助、金手培訓到國際見學完整串接，陪伴新北孩子用技能翻轉人生。

樹人家商謝聿穎說，起初連基本蛋糕都失敗，在培訓與師長指導下技法大幅提升，「越練越能突破自己」。（圖由教育局提供）

飾品製作第一名陳韋汝（右）同學說，曾因表現不佳而卻步，在師長與戰友陳雙（左）支持下迎難而上，透過持續練習找回信心。（圖由教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法