黑嘴鷗吃螃蟹遇頑強抵抗 與眾不同吃法鳥友笑「太笨」

黑嘴鷗捕食到一隻螃蟹。（李正峰提供）

隨著秋風起，台南各地的濕地鳥況愈來愈豐富。台南市野鳥學會資深鳥友李正峰上週在台南將軍濕地記錄到多種鷗科水鳥，並以近距離拍到黑嘴鷗吃螃蟹遭到強力抵抗的精彩畫面，只見黑嘴鷗一時吃不下螃蟹，像是噎到般一臉痛苦的模樣，讓鳥友笑翻。

李正峰表示，除非螃蟹太小隻，大多數的水鳥捕食者幾乎都會先把螃蟹的蟹腳甩斷後再吃，但他多年來的觀察，發現黑嘴鷗卻是與眾不同，牠們幾乎不分螃蟹大小隻，捕食到螃蟹後就直接硬吞。

請繼續往下閱讀...

李正峰上週在將軍濕地，記錄到紅嘴鷗、裡海燕鷗、鷗嘴燕鷗、黑嘴鷗等多種鷗科水鳥。其中，黑嘴鷗只有零星個體，當時距離約僅20公尺左右，他拍到一隻黑嘴鷗亞成年，正在捕食一隻萬歲大眼蟹，只見螃蟹為了求生，使勁以蟹腳卡住黑嘴鷗的嘴喙，黑嘴鷗像是被噎到一樣，到嘴的獵物被迫放棄，螃蟹掉落後再吃，這樣來來回回至少有５次之多，最後才順利吃下螃蟹。

李正峰打趣說，黑嘴鷗這種吃法與眾不同，似乎「比較笨」了一些，看到牠吃螃蟹的模樣實在很逗趣。

黑嘴鷗為冬候鳥，成鳥的繁殖羽，頭部羽色烏黑亮麗，而被鳥友暱稱「黑巧克力」。其體型略小於紅嘴鷗，嘴喙顏色也明顯不同。牠們冬天會來台灣度冬，常成小群或零星個體，出現在河口、濕地等環境。

黑嘴鷗捕食到一隻螃蟹，準備要一口吞下。（李正峰提供）

螃蟹為了求生，使勁以蟹腳卡住黑嘴鷗的嘴喙，黑嘴鷗像是被噎到一樣。（李正峰提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法