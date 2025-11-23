澎湖全齡同樂教育協會攜手托嬰中心 小赤崁農場體驗親子採收趣

澎湖縣全齡同樂教育協會舉行親子採收趣，大小朋友玩得不亦樂乎。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣全齡同樂教育協會攜手五德、大賢與白沙公共托嬰中心，今（23）日在白沙鄉小赤崁農場舉辦「嘿呦！嘿呦！拔蘿蔔親子活動」，現場160幾位大、小朋友一起變身小小農夫，體驗農作甘苦，並分享採收的喜悅。

當孩子們彎下身、奮力抓緊蘿蔔葉、使盡吃奶力氣的剎那間，1根根雪白飽滿的蘋果蘿蔔從泥土中探出頭來，孩子驚呼、家長歡笑，農場瞬間充滿幸福的正能量。許多孩子第一次親手拔蘿蔔，臉上寫滿成就感與純真的喜悅；家長也忙著拍照紀錄，留下難得又溫馨的親子時刻。

請繼續往下閱讀...

澎湖縣全齡童樂教育協會理事長洪淑敏表示，「這次活動受到家長、老師和孩子們的熱烈迴響，大家都玩得非常開心！未來協會還會再舉辦更多貼近生活、親近自然的親子活動，讓澎湖的家庭能有更多共同參與、共同成長的美好時光。」

活動結束後，許多家長直呼：「太好玩了！孩子捨不得回家！」也有家長分享，第一次讓孩子踏進泥土、親手拔菜，是非常珍貴的生命教育。

此次活動不僅增進親子情感、讓孩子認識食物從土地而來，也提供家長與嬰幼兒一同走出戶外、體驗大地的機會。協會感謝所有家庭的參與，也感謝五德、大賢與白沙公共托嬰中心的協力，共同打造一場溫暖又充滿教育意義的親子盛會，同時也謝謝農場主人呂英昭提供的優質場地，讓親子活動順利舉辦。

孩子使盡吃奶力氣奮力一拔，享受收穫喜悅。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法