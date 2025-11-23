魔術師擅帶賓賓哥直播脫口「有雞雞不准舉手」 重罰23萬原因曝

賓賓哥在學校演講逕自開直播還對學生說出「有雞雞的不可以舉手」等不當言語，校長王蒲寧立刻出面制止，並要求道歉及關閉直播，影片也被要求全面下架。（翻攝自threads）

台中市中山國中19日舉行生涯輔導講座，不料受邀講者魔術師王元照竟私自帶入網紅「賓賓哥」江建樺參與，「賓賓哥」不但逕自開直播，王元照還在鏡頭前對學生說「有雞雞的不可以舉手」等不當言語，遭校長王蒲寧緊急出面制止，對此，台中市社會局將王、江兩人依違反兒少權法，分別開罰10萬及13萬。

社會局表示，王元照藉講師的地位，公開以「沒有小雞雞的舉手」等涉及性別隱私部位之言語戲弄在場兒少，致使兒少集體遭受冒犯與心理不適，且在校方明確告知講座現場為未成年人，並有特殊生，仍協同江建樺（賓賓哥）直播，經本局查證認定，受處分人違反兒少權法，對兒少有不正當之行為，依同法加重裁處10萬元。

另針對江建樺（賓賓哥）於演講活動開始前，經校方人員明確告知現場與會者包含特殊生，應禁止錄影及直播，仍執意錄影直播上傳至公眾影音平台，並將內容公開傳輸至各網路媒體平臺，公然揭露足以識別該兒童及少年身分之資訊，致兒少隱私權受到侵害，社會局認定違反兒少權法對兒少為不正當行為，依同加重裁處10萬元；以及上傳行為違反同法裁處3萬元，並命其下架該影片。

該校邀請魔術師王元照分享人生歷程，並在溝通過程中明確表達「不得直播」，強調是考量學生均為未成年，卻在講座進行後半段，王元照以神秘佳賓私自邀請網紅賓賓哥進入校園，賓賓哥不僅逕自開直播，賓賓哥還在鏡頭前對學生拋出「有雞雞的不可以舉手」等不當言語，導致現場氣氛瞬間凝重。

對此，校長王蒲寧立刻出面制止，並要求道歉及關閉直播，影片也被要求全面下架。

