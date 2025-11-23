想搭後面那班？ 司機揭示「攔公車暗號」 網驚呼：通勤族冷知識！

近日公車攔停的「手勢」在網上掀起網友討論。此為示意照。（中市府提供）

搭乘公車是許多通勤族的日常，但你知道「攔公車」也有技巧嗎？近日一名網友在社群平台Threads上詢問：若同方向連續開來兩台公車，而自己要搭的是後面那一台，要怎麼揮手才不會讓前車誤以為要上車、因而白白停下？這個日常小困擾竟意外引發討論，甚至引出台中公車司機親自解答，還附上手繪示意圖，讓網友大呼「原來有暗號」！

綜合媒體報導，該網友表示，自己曾遇到過「攔錯車」的窘況，本想搭第二台公車，卻因抬手示意而讓第一台停下，而真正要搭的車則直接從旁掠過，讓他尷尬又無奈。一名台中公車司機看見這則貼文後，迅速提供專業解法，還以簡易線條畫出示意圖。他指出，若想搭的是第一台車，應揮右手；若目標是第二台車，則改揮左手，最好往候車位置後方站一步，讓後車能清楚看到乘客的左手揮動，司機通常都能分辨乘客的意圖，他也補充：「至少在台中這個暗號都通用，其他縣市可以自行實測。」

這項「攔車密技」一曝光，立刻引發熱烈回響，許多台中居民紛紛表示驚訝，「在台中住這麼久我竟然不知道」、「太實用了，下次一定要試！」甚至有人笑稱這是「通勤族冷知識」。不過也有網友提醒，這可能是台中地方慣例，其他縣市未必採用類似默契，但這種手勢仍不失為一種清楚表達意圖的方式，或許能推廣成更普遍的候車溝通語言。

下次遇上兩台公車同時逼近、擔心攔錯車時，不妨試試這套「左右手選車法」，也許能讓通勤更加順利、避免誤會與延誤。

