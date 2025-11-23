為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    仁醫杜元坤愛在澎湖 第2屆音樂獎助計畫啟航

    2025/11/23 16:01 記者劉禹慶／澎湖報導
    杜元坤院長第2屆澎湖音樂獎助計畫，讓更多學子圓音樂夢。（記者劉禹慶攝）

    杜元坤院長第2屆澎湖音樂獎助計畫，讓更多學子圓音樂夢。（記者劉禹慶攝）

    義大醫療決策委員會主任委員暨義大醫院院長杜元坤教授多年往返澎湖，深耕醫療義診與教育關懷。始終以「把最需要的放在心上」作為行動準則，也因此長期投入澎湖偏鄉的音樂支持工作。從樂器捐贈、教育資源到團隊補助，點點滴滴都是希望為孩子打開更好的學習環境。

    2年前在「愛在澎湖、義心仁醫-感恩音樂會」，杜元坤院長首次與澎湖的孩子同台演出。舞台燈光下，孩子們專注演奏、用心歌唱的畫面，讓他深受感動，也讓投入偏鄉音樂教育成為他堅定不移的使命。自幼習琴的杜院長深知，音樂能帶給孩子勇氣、專注與前行的力量，更可能照亮生命的方向。

    然而偏鄉在音樂教育資源上相對有限，孩子們往往因器材或經費不足而錯失舞台。因此，他多年來默默協助各團隊參賽、捐贈樂器，只盼讓孩子「放心練習、勇敢登台」。為使陪伴更具制度性與永續性，去年正式設立「澎湖縣音樂專業人才培育獎助計畫」。首屆共支持17位學子，今年第2屆再擴大至18位，讓更多在音樂路上努力不懈的孩子被看見。

    杜元坤強調，獎助計畫並非只看成績，而是重視孩子的投入與熱情。「願意練習、願意站上舞台、願意把音樂帶進社區的孩子，都值得被支持。」他常說，當音樂點亮一個孩子，力量可能伴隨他的一生。期盼計畫能帶領更多澎湖學子跨出海島，走向更大的舞台，讓外界看見澎湖蘊藏的音樂實力。

    杜元坤院長對澎湖醫療照顧，獲得仁醫美名。（記者劉禹慶攝）

    杜元坤院長對澎湖醫療照顧，獲得仁醫美名。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播