雪白森林光之道、浪漫雪花耶誕樹 中市各百貨巧思營造節慶溫度

再過1個月就是耶誕節，台中市很多百貨公司提早佈置好耶誕景點，像新光三越、勤美草悟都已在廣場前打造耶誕景點；新光三越中港店設置了12米浪漫雪花耶誕樹，而勤美草悟設了25米的光之道，7米高耶誕樹甚至每晚整點，都會飄下人工雪，讓民眾體驗北國之美。

勤美草悟在草悟道打造屬於台中的冬日祭典2025「勤美草悟聖誕村」，已正式開村，現場有250米長40萬顆銀白燈泡，讓民眾漫步其中，如同走在雪白森林步道的「光之道」，而耶誕主樹、7米高的「The Sculpted Tree」，更是結合燈光雪，並且還會整點飄雪。

誠品草悟表示，耶誕主樹以冬日積雪及芬蘭Tykky樹冰為靈感，由藝術團隊「碳矽互動科技」設計，運用層疊與燈光造型，打造自然系奇幻的耶誕樹，活動期間18:00-21:00整點動態飄雪效果，讓民眾在草悟道上體驗白雪紛飛的感覺，相當夢幻。

新光三越中港店即日起至明年元月2日在一樓水舞廣場打造耶誕地標，全新登場的「12米浪漫雪花耶誕樹」以植絨樹身結合細緻金銀球飾，宛如冬季星河降臨，預料可成為打卡勝地；此外，還在耶誕樹旁設「小樹雪景」打造夢幻的氛圍，還有象徵心意與祝福的「幸福郵筒」及滿載禮物的「耶誕禮物列車」穿梭其中，為民眾送上滿滿的節慶溫度。

新光三越說，廣場旁更串連百米長的夢幻「流星隧道」、綿延的絕美冰藍萬顆燈海，彷彿置身璀璨銀河，每一步都是社群必拍亮點；活動期間每日晚間18:00-21:00整點更推出由金曲製作人侯志堅老師傾力打造專屬耶誕音樂的「星燦之夜音樂燈光秀」。

廣三SOGO即日起至明年元月4日，在廣場前設「極光聖誕樹」，整體樹高7米X4.5米的大型裝置藝術，結合2棵高度2米小樹，內藏七彩燈串，樹旁鋪滿4片6x6米的幻彩菱片，共約1萬5000片，結合大師級幻彩燈光音樂秀。

