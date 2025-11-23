戴奧辛再超標還連燒5天！ 台中漢杞焚化爐惹怒居民 許可證恐不准展延

漢杞焚化爐排出戴奧辛超標及違規操作，環團及大里居民多次陳情、抗議。（環團提供）

台中漢杞公司醫療廢棄物焚化爐的許可證將在明年元旦到期，由於再被驗出戴奧辛排放超標被罰，每年操作使用300天額度已用完，至今違規操作5天，環保團體及大里居民多次陳情、抗議，要求市府勒令其停工，並不准展延其操作許可證，環保局表示，市長盧秀燕已承諾，該公司許可證明年1月到期，屆時市府將考量其違法違規紀錄審慎評估，以不污染環境、維護市民健康為首要考量。

何欣純也強調，全力支持依法處置，市府該罰就罰、該停就停、該不准就不准，沒有模糊空間。

監督施政聯盟執行長許心欣說，許可證明規定每年操作不得超過300天，但漢杞在 11月14日就達300天，仍持續在15日、18日、19日、20日、21日等繼續燒，痛批環保局執法消極，明顯違法，為什麼不敢直接停爐？

大里GO爭氣陣線發言人鄒明諺也指，大里居民因漢杞焚化爐戴奧辛問題兩度至市府抗議，當時廠方承諾2024年前遷廠，市府也基於此展延許可，但今年7月再度超標遭罰，市府若再展延許可，形同背棄居民健康。

環保局表示，大里區漢杞工程公司為重點管制污染源，市府非常重視，該公司連續違規情形，市府今年已裁罰共64萬元，將研議啟動停工程序，為維護周邊空氣品質，環保局已成立專案聯合稽查，督促業者落實定期檢測與防制設備自主管理，並派員持續監測排放狀況。

今年稽查發現該廠煙囪戴奧辛濃度超標，已依空污法裁處48萬元並要求改善；另查核近三年操作日數皆超過許可證規定，依據環境部裁罰準則規定於10月8日裁處16萬元、有關操作量部分則符合規定；今（114）年度操作日數如再度超標，將依空污法處10萬至2000萬元罰鍰。

另該公司申請展延廢棄物處理許可，因持續違規，環保局已納入審查，若未提出完善改善措施，不排除不同意展延，以保障市民環境品質。

