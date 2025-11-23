為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    西拉雅環騎5COOL 法國網紅領騎188K極限挑戰

    2025/11/23 15:44 記者王涵平／台南報導
    2025仙境西拉雅環騎5COOL活動今日閉幕，名人法國網紅吉雷米領騎188K極限挑戰，吸引來自全台的百位車友參與。（圖由西拉雅管理處提供）

    2025仙境西拉雅環騎5COOL活動今日閉幕，名人法國網紅吉雷米領騎188K極限挑戰，吸引來自全台的百位車友參與。（圖由西拉雅管理處提供）

    2025仙境西拉雅環騎5COOL活動今日閉幕，名人法國網紅吉雷米領騎188K極限挑戰，吸引來自全台的百位車友參與，領略當地獨特的自然景觀與豐富的文化故事。

    西拉雅國家風景區管理處邀請來自法國，熱愛台灣的知名主持人與運動推廣者吉雷米（Remy Gils）擔任領騎，與車友們一同挑戰這條極限188K路線，穿越大凍山、關子嶺、玉井及白河等經典路段，沿途讓挑戰者在征服坡度的同時，也能停下腳步欣賞騎行樂趣與在地風景。吉雷米表示，西拉雅是我在台灣認識慢活的起點，騎車不只是挑戰距離，更是與土地連結的過程。希望和大家一起踩踏自行車感受西拉雅的熱情、美景與故事。

    管理處指出，西拉雅國家風景區以豐富的水資源和壯麗的自然景觀聞名，轄區內涵蓋曾文水庫、烏山頭水庫、尖山埤水庫、白河水庫及虎頭埤水庫，是全台水庫最密集的國家風景區，整合5大水庫之地景特色與物產，建立「西拉雅 5COOL」品牌，強調CYCLING（自行車）、OUTDOOR（戶外）、OBSERVATION（觀察體驗）、LEISURE（休閒）等4個核心理念，將轄區自然、文化與旅遊產業緊密串聯，獲觀光署選為「台灣自行車旅遊節十大品牌」之一。

    環騎5COOL–打卡騎GO！自行車認證活動持續進行，參與者可自由選擇挑戰25.7K「菱波官田線」或100.4K「山海圳－大圳之路」2條指定路線，還有機會參加總價值超過10萬元的豪華抽獎。

    2025仙境西拉雅環騎5COOL活動今日閉幕，名人法國網紅吉雷米領騎188K極限挑戰，吸引來自全台的百位車友參與。（圖由西拉雅管理處提供）

    2025仙境西拉雅環騎5COOL活動今日閉幕，名人法國網紅吉雷米領騎188K極限挑戰，吸引來自全台的百位車友參與。（圖由西拉雅管理處提供）

