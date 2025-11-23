八里多元文化嘉年華登場 舞蹈、手作、市集一次玩遍異國風情

新北市八里區公所今（23）日在文康活動中心舉辦「多元文化繽紛嘉年華」，匯集舞蹈演出、手作體驗與異國市集等多國文化元素。（八里區公所提供）

新北市八里區公所今（23）日在文康活動中心舉辦「多元文化繽紛嘉年華」，匯集舞蹈演出、手作體驗與異國市集等多國文化元素。區長林銚傑表示，八里因產業和地理因素，長期吸引許多東南亞新住民與移工在此生活，形成多元文化交融的社區氛圍。盼透過活動，讓市民與新住民彼此更認識，從美食、服飾、工藝到表演，更直接貼近多國文化的日常與特色。

八里公所指出，活動自上午十點開場，由「越南JW舞團」以特色舞蹈揭序；「珈斑樂舞團」帶來緬甸塞恩音樂組曲舞蹈，「印尼竹韻揚聲樂團」則以竹琴演奏悠揚樂音。另有街頭藝人「飯糰」的氣球與魔術表演與觀眾互動，笑聲不斷。主辦單位也安排源自墨西哥文化的敲敲皮納塔，讓孩子們在舞台上同樂，現場歡呼聲不絕於耳。

八里公所也說，文康中心周邊更規劃特色市集，呈現多國風情，包括泰國椰奶煎餅、越式法國麵包，以及充滿草原特色的蒙古手作飾品。文化手作體驗同樣吸引民眾踴躍參與，「越南奧黛設計體驗」讓參加者在紙模特上展現創意；「泰國水燈製作」寓意平安祈願；「柬埔寨編織魚」象徵豐收與祝福；「越南斗笠彩繪」則讓大小朋友自由揮灑色彩，親身體驗多元工藝的細緻與魅力。

另外，現場也提供新住民服飾試穿、異國情境拍照區與文化童玩闖關等活動，讓民眾一站式探索多國文化，整場嘉年華在溫馨與熱鬧中畫下句點，為八里帶來一場色彩繽紛的文化盛宴。

