為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    後龍過港隧道登錄歷史建築10年了 苗栗社大走讀揭百年鐵道新風貌

    2025/11/23 15:11 記者彭健禮／苗栗報導
    舊海線鐵路過港隧道群登錄歷史建築10年，鐵道專家賴德湘（左）帶領社大志工、學員現場走讀。（圖由苗栗社大海岸志工提供）

    舊海線鐵路過港隧道群登錄歷史建築10年，鐵道專家賴德湘（左）帶領社大志工、學員現場走讀。（圖由苗栗社大海岸志工提供）

    西部縱貫鐵路舊海線的苗栗縣後龍過港隧道群，登錄為歷史建築今年滿10年，苗栗社區大學今（23）日安排走讀活動，由鐵道專家賴德湘帶隊現場解說，並舉辦公民小聚場，由參與者分享走讀過程的所見所感，社大也把參與者提出的建議分類彙整，將提供給政府相關單位做為未來施政的參考。

    日治時期1922年完工通車的縱貫線海線鐵路，已有百年歷史，1973年鐵路電氣化時，後龍過港段鐵路西移，使得其中的3座鐵路隧道也因而廢棄；此後一度被人用來飼養牛羊，或被任意傾倒事業廢棄物，後來經地方熱心人士的極力爭取，在2015年被登錄為苗栗縣歷史建築，獲得較佳維護。後龍鎮公所近年也在隧道內施設七彩燈光，如今已發展為熱門景點。

    苗栗社區大學指出，過港隧道於2015年11月20日登錄為歷史建築，學校海岸志工在附近海岸蹲點多年，推動服務學習活動，值此過港隧道登錄10年之際，特別安排志工、學員走讀，讓大家有機會更深入認識地方文化資產，除邀請鐵道專家賴德湘解說，當地海岸協會創會會長翁坤章，也陪同解說有關過港隧道群的在地生活記憶。

    賴、翁2位講師的解說相當精彩生動，現場師生互動也十分熱絡，走讀結束後，一行人更前往附近的好望角蕃薯園，在名為公民小聚場的討論會中，分享所思所感。

    苗栗社大表示，志工、學員的走讀分享，意見琳瑯滿目，展現出草根公民對於在地公共事務的細膩觀察與熱情用心，社大將整理這些意見，提供給政府相關單位，或許可做為未來相關施政或改善設施時的參考。

    鐵道專家賴德湘（左）以手機中的舊照片，向社大志工、學員說明過港隧道的歷史演變。（圖由苗栗社大海岸志工提供）

    鐵道專家賴德湘（左）以手機中的舊照片，向社大志工、學員說明過港隧道的歷史演變。（圖由苗栗社大海岸志工提供）

    走讀過後，參與者分享所見所思，討論熱烈。（圖由苗栗社大海岸志工提供）

    走讀過後，參與者分享所見所思，討論熱烈。（圖由苗栗社大海岸志工提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播