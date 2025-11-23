為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    掃除壞人的手手！ 北市推廣兒童身體界線教育

    2025/11/23 14:39 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市副市長林奕華（左）與台北市社會局長姚淑文（右），共同宣示守護兒童身體自主的決心。（圖由台北市社會局提供）

    台北市社會局今（23日）在228和平紀念公園舉辦托育宣導活動，以「兒童身體界線」為核心主題，設計攤位與遊戲，教導孩子認識自己的身體、學習自我保護。台北市副市長林奕華與台北市社會局長也以掃把象徵性「掃除壞人的手手」，共同宣示守護兒童身體自主的決心。

    林奕華表示，今年活動以兒童6大領域發展指標為策展藍本，串聯本市親子館、友善園，設計出27個闖關攤位，主題遊戲融入「身體界線」教育內涵，讓孩子在遊戲情境中練習辨識不舒服或危險的情況，學習勇敢說「不」，並尊重他人身體與情緒。藉由闖關與互動體驗，讓尊重、保護、自我意識這些重要觀念，不再只是口號，而是落實在孩子的生活日常。

    姚淑文說，托育宣導活動不只是歡樂的親子嘉年華，更是推廣托育資源與教育理念的重要平台。藉由寓教於樂的設計，讓孩子在遊戲中自然理解身體自主與尊重他人的重要性，也讓家長對親子館、友善園與托育服務有更深入的認識。未來市府也將持續推出更多元、更有深度的親子教育活動，為台北打造更安全、更友善的育兒環境。

    圖 圖
    圖 圖
