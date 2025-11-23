全台瘋365元鹹酥雞 業者跟風推「拜金套餐」保證：讓你吃不完！

台灣近期瘋傳一段感情糾紛，一對情侶合買365元的鹹酥雞（鹽酥雞），未料男方以「拜金女」怒轟女方，最終2人以分手收場，雙方糾紛掀起各界討論。（圖擷取自Dcard）

台灣近期瘋傳一段感情糾紛，有女子和男友合買365元的鹹酥雞（鹽酥雞），未料自己點了190元、欠女子2萬還沒還的男友嫌貴，以「拜金女」怒轟女方，最終2人以分手收場，雙方糾紛掀起各界討論。隨著事件在網上發酵，眾人除了好奇事發店家是哪間，如今還有其他業者趁著時事話題熱潮，推出「拜金套餐」引發熱議。

一名女網友20日在Dcard以「點了$365鹹酥雞被嫌貴」為標題發文，透露日前她和男友決定一起到新開的鹹酥雞店嘗鮮，且男友還罕見說要請客，最終2人總計買了365元，未料男友得知金額後，竟開始責怪她不懂物價、花很多錢，甚至以「拜金女」辱罵她，讓她氣得自己出錢整份，並上網列出事發經過在網上發文抱怨，引發熱議。

起初，一些網友嘲諷原PO「玻璃心」，就連男方也現身辯解，還細數女方日常中各種「敗家」、「拜金」的行為，但被多數理智網友怒斥用男方列出的消費行為，無論哪一個都非常正常，根本是故意找碴。事後原PO列出明確清單狠狠打臉，尤其是男友點的品項190元佔據總額一半以上，加上男方欠2萬元許久不還，讓她決定跟對方分手。

這起感情糾紛與價值觀衝突，成為台灣近期熱門網路話題，不少網友好奇原PO購買的「365鹹酥雞是哪家」，但原PO以「不想打廣告」為由，僅透露店家在高雄後，就沒繼續回應。另有網友扮起柯南，品項價格、食物包裝袋，推測可能是高雄連鎖「築雞鹽酥雞」店，加上分店21日起推出「拜金365甜蜜蜜套餐」快閃活動，引發各界關注。

此外，還有網友分享看到一家位於台南的鹹酥雞店家，居然也緊跟時事推出「365拜金套餐」，限時優惠價350元，並且豪氣標榜「一定讓你吃不完！」；另有一家南部的鹽酥雞店將原價400元，推出推樣主打「365拜金套餐」的新活動，相關話題吸引大批網友討論，同時南北部物價、分量等差異也讓網友感慨不已。

