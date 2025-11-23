為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大里、太平3年查獲違法排廢水罰千萬 食品工廠罰百萬

    2025/11/23 13:55 記者蔡淑媛／台中報導
    違法排放廢水，最高可罰2000萬。（環保局提供）

    違法排放廢水，最高可罰2000萬。（環保局提供）

    環保局統計，近3年在大里、太平區共查獲違法排放廢水118家次，開罰近千萬，其中去年在大里區中興路一段一帶查獲一食品加工業排放製程廢水未符合放流水標準，依違反水污染防治法，開罰109萬2000元。

    環保局指出，大里、太平經重劃區開發後，工廠聚落與新建住宅混合發展，形成同條溝渠部分地下化、部分明渠，甚至穿過私人建物下方，管路複雜且權管機關各異。

    為克服管路錯綜複雜的難題，環保局執行市區水污染案件稽查，利用溝渠水利圖資，確認上游水路流向，結合科技工具輔助稽查，在污染發生沿線架設遠端監控設備，分析污染發生時段、樣態掌握可疑污染源，輔以空拍機沿水路追查，再藉由稽查人員現場地毯式搜索，縮小稽查範圍，提升水污染案件破獲率。

    環保局指出，若查獲污染水體行為屬實，屬列管（須領有水污染防治許可文件）事業者，依違規樣態分別可以違反水污染防治法第7條、第14條、第20條或第28條規定，最高2000萬元罰鍰；其餘非列管事業或個人，則可依違反水污染防治法第30條規定，處3萬元以上300萬元罰鍰。

    環保局利用空拍機沿水路追查水污染。（環保局提供）

    環保局利用空拍機沿水路追查水污染。（環保局提供）

