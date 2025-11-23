「愛馬仕橘」成交通錐？ 台東縣議會前耶誕樹慘遭kuso

縣議會澄清「這不是交通錐」，轉念想找交通隊配合宣導。（民眾提供）

台東縣府前的粉紅色耶誕樹被說成「福壽螺卵」，台東縣議會前的橘色耶誕樹也沒逃過類似的命運，網友卻說「根本像隻超大交通錐」。雖議會宣稱是「愛馬仕橘」符合明年馬年，且色調高雅，但現場的橘色錐狀耶誕樹下還圍了圈正牌交通錐成了鮮明對比，不比不知道，一比嚇一跳。

縣議會承辦人員也是強烈澄清「這是『愛馬仕橘』，要符合明年馬年」。愛馬仕（Hermès）源於1837年，本以馬具、皮革起家，但議會則以其譯音名稱有「馬」字想扯上馬年。

承辦人員表示，在選色時，iphone17尚未公布，直到橘色手機見市又引起爭議，甚至被說成「大榮貨運橘」，「當下自己就感不妙！但顏色已選」。

果然在作品陳列後，議會前的橘色耶誕樹就被說成「交通錐」，雖承辦人員又極力澄清，但橘色錐狀的耶誕樹下方還以正牌交通錐圍起，以提醒人車勿撞擊、觸碰，但如此一來反而更能比對網友所形容的交通錐，顯然網友所言可信度十分之高。承辦人員則正向思考表示，「我們可以考慮找交通隊進行交通安全宣導」。

