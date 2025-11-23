淡大第4支科研火箭「淡江二型」射高7公里 成功驗證航電系統

淡江大學研製「淡江二型」火箭，23日6時46分在旭海科研火箭發射場成功發射升空，其推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里。（圖由太空中心提供）

淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今（23日）6時46分在旭海科研火箭發射場成功發射升空，其推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里，升空過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，代表可往姿態控制方向前進，推進國內火箭科技發展。

為培育國內運載火箭人才，國科會責成國家太空中心（TASA）辦理科研火箭研發計畫，委由學研界研製科研火箭；淡江大學第4支科研火箭「淡江二型」採用「Polaris」引擎，打造長222公分、直徑14公分、重量52.3公斤、推力2765牛頓、總衝26000牛頓．秒的科研火箭，搭載新一代航電系統，以強化航電通訊與遙測性能。

該計畫主持人、淡江大學航太系教授王怡仁說，「淡江二型」要驗證航電系統的表現能力，今日火箭飛試，推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，依最後一筆回傳數據估計，射高超過7公里。王開心表示，團隊設計製造的航電系統在高速與強烈震動環境下能穩定即時傳輸，值得驕傲，後續可往姿態控制方向前進。

淡大航太系教授歐陽寬表示，淡大執行多次火箭研製計畫、技術逐步提升，從追求射高，到設計科學酬載、發展能穩定傳輸的航電系統，已看出學生越來越專業、進步有目共睹。航太系教授蕭富元補充，未來團隊將持續推進箭身滾轉控制、火箭分節與空中二次點火等核心技術。

航太系主任洪健君強調，火箭研發是一項高度整合的系統工程，仰賴多領域專業的合作，「淡江二型」由「太空科技實驗室」的學生完成，更顯意義。

2年任內完成3支火箭升空任務的航太系前主任蕭富元表示，淡江歷來採用的RNX與傳統固態燃料性質不同，更穩定且適合作為教學用途，淡江也已藉多次試射驗證自行研發引擎的可靠性，因此被國家太空中心選定為2025年「台灣盃火箭競賽」公版引擎的研製團隊。

TASA表示，為補足台灣太空產業鏈中「太空運輸」的缺口，已在國科會支持下，啟動入軌火箭研製計畫，並支持學界執行科研火箭計畫，提升學界研製火箭能力、並進行人才培育。

淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，23日6時46分在旭海科研火箭發射場成功發射升空，圖為團隊師生合影。（圖由太空中心提供）

淡江大學研製「淡江二型」火箭，要驗證航電系統的表現能力，團隊師生在發射前進行火箭整備工作。（圖由太空中心提供）

「淡江二型」探空火箭造型。（圖由淡江大學提供）

