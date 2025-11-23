為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北高雄家扶服務上山下海 獅友捐專車載物資送愛

    2025/11/23 12:55 記者蘇福男／高雄報導
    國際獅子會300E-2區捐贈「獅建號」服務專車，供北高雄家扶人員將社會愛心傳遞給弱勢家庭。（圖由北高雄家扶中心提供）

    北高雄家扶中心服務範圍上山下海，載運物資前往偏鄉地區路途遙遠、路況不佳，國際獅子會300E-2區捐贈1部「獅建號」專車，供北高雄家扶人員將社會愛心傳遞給弱勢家庭。

    北高雄家扶主任吳瑞華表示，中心深耕原高縣27個鄉鎮已38年，守護無數弱勢家庭度過生命的困境，逾1萬4000名兒少成長自立，秉持著「哪裡有需要、家扶就在哪裡」的精神，從廣闊的山區到沿海地區、從北到南，無論路途多遠、環境多艱困，從未停止服務的腳步。

    由於家扶中心載運物資的需求高，加上偏鄉地區路途遙遠、路況不佳，增加運輸負擔，國際獅子會300E-2區總監陳建全帶領獅友們捐贈服務專車「獅建號」，以強化服務可及性與便利性，陳建全表示，服務專車不只是交通工具，更是一份可以讓愛抵達的力量，期望透過實際行動，讓孩子們感受到社會的關懷及支持。

    獅子會第三分區主席李仰甯也號召親友捐贈30組好神拖，協助弱勢家庭改善生活需求，於專車捐贈典禮中拋磚引玉，希望有更多人一起關注並加入扶幼行列，共創善的循環。

    北高雄家扶「獅建號」正式啟程，載運滿滿的物資，將愛心送到各地有需要的角落。（圖由北高雄家扶中心提供）

