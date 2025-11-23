為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南首座市立初中改選家長會長 陳松鉉揪「百人顧問團」助學

    2025/11/23 12:44 記者王俊忠／台南報導
    台南南區大成國中校長陳毓珺（左）頒發當選證書給該校新任家長會長陳松鉉（右）。（記者王俊忠攝）

    台南南區大成國中校長陳毓珺（左）頒發當選證書給該校新任家長會長陳松鉉（右）。（記者王俊忠攝）

    1946年創立、是當時原台南市第一所市立初級中學的南區大成國中，近日完成家長會長改選，長年熱心公益、投身社會服務的陳松鉉獲得推選出任家長會新龍頭，他並號召上百位各界賢達好友加入顧問團，希望從旁協助學校教育發展，為學生營造更友善、有溫度的學習環境。

    大成國中校長陳毓珺指出，新任會長陳松鉉以真誠與行動力聞名，不論是在社區愛心會、偏鄉物資捐助，或是街頭巷尾的公益餐盒發送活動，總能看見他親力親為的身影。長期以來，他以「做就對了」的信念投入社會公益，默默關懷需要幫助的人，贏得各界的肯定與敬重。

    近日在陳毓珺等人見證下，陳松鉉從卸任會長林振男手中接下家長會長印信、並以「凝聚愛心、共創未來」為理念，積極連結社區力量，號召超過百位各界賢達加入家長會顧問團，打造出全市少見的堅強家長團體陣容。陳松鉉表示，這群顧問包括企業家、教育志工、專業人士與地方意見領袖，將共同協助學校推動教育發展、支持師生活動，為孩子營造更友善及有溫度的學習環境。

    校方說，大成國中創立近80年以來，是南市第一所市立初中，在府城中學教育史有重點地位，歷經歲月淬鍊，持續以堅實教育理念與品格培育精神，帶領學生優秀啟航。近年來，學校更屢獲殊榮，榮獲教育部「品德教育特色績優學校、友善校園卓越優質學校」及「教學卓越銀質獎」等多項國家級肯定，展現師生團隊長期耕耘的成果。

    陳毓珺強調，教育從不是學校單打獨鬥的事，有了家長會這樣堅強的後盾，學校在推動教育、關懷學生的路上，會更加穩健而有力量。

    從事營造工程的陳松鉉，過去擔任永華國小家長會長與南區大符將軍善德會理事長，善德會會每月發放愛心餐盒，幫助弱勢朋友。他說，善德會以急難救助、貧困亡者喪葬補助與地方小學清寒學生助學金為主要工作，獲得社會普遍肯定，會員善款全數用在公益行善。

    台南南區大成國中新任家長會長陳松鉉（左二）從卸任會長林振男（右一）手中接過會長印信。（記者王俊忠攝）

    台南南區大成國中新任家長會長陳松鉉（左二）從卸任會長林振男（右一）手中接過會長印信。（記者王俊忠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播