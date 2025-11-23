台南首座市立初中改選家長會長 陳松鉉揪「百人顧問團」助學

台南南區大成國中校長陳毓珺（左）頒發當選證書給該校新任家長會長陳松鉉（右）。（記者王俊忠攝）

1946年創立、是當時原台南市第一所市立初級中學的南區大成國中，近日完成家長會長改選，長年熱心公益、投身社會服務的陳松鉉獲得推選出任家長會新龍頭，他並號召上百位各界賢達好友加入顧問團，希望從旁協助學校教育發展，為學生營造更友善、有溫度的學習環境。

大成國中校長陳毓珺指出，新任會長陳松鉉以真誠與行動力聞名，不論是在社區愛心會、偏鄉物資捐助，或是街頭巷尾的公益餐盒發送活動，總能看見他親力親為的身影。長期以來，他以「做就對了」的信念投入社會公益，默默關懷需要幫助的人，贏得各界的肯定與敬重。

近日在陳毓珺等人見證下，陳松鉉從卸任會長林振男手中接下家長會長印信、並以「凝聚愛心、共創未來」為理念，積極連結社區力量，號召超過百位各界賢達加入家長會顧問團，打造出全市少見的堅強家長團體陣容。陳松鉉表示，這群顧問包括企業家、教育志工、專業人士與地方意見領袖，將共同協助學校推動教育發展、支持師生活動，為孩子營造更友善及有溫度的學習環境。

校方說，大成國中創立近80年以來，是南市第一所市立初中，在府城中學教育史有重點地位，歷經歲月淬鍊，持續以堅實教育理念與品格培育精神，帶領學生優秀啟航。近年來，學校更屢獲殊榮，榮獲教育部「品德教育特色績優學校、友善校園卓越優質學校」及「教學卓越銀質獎」等多項國家級肯定，展現師生團隊長期耕耘的成果。

陳毓珺強調，教育從不是學校單打獨鬥的事，有了家長會這樣堅強的後盾，學校在推動教育、關懷學生的路上，會更加穩健而有力量。

從事營造工程的陳松鉉，過去擔任永華國小家長會長與南區大符將軍善德會理事長，善德會會每月發放愛心餐盒，幫助弱勢朋友。他說，善德會以急難救助、貧困亡者喪葬補助與地方小學清寒學生助學金為主要工作，獲得社會普遍肯定，會員善款全數用在公益行善。

台南南區大成國中新任家長會長陳松鉉（左二）從卸任會長林振男（右一）手中接過會長印信。（記者王俊忠攝）

