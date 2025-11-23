為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏縣防暴吉祥物「抱抱雲」初登場 防暴大使與社區獲表揚

    2025/11/23 12:40 記者羅欣貞／屏東報導
    各社區防暴夥伴進行「防暴宣誓」儀式，齊聲喊出「屏東零暴力，從你我做起！」的口號，象徵社區在防暴路上責無旁貸、持續前行。（記者羅欣貞攝）

    各社區防暴夥伴進行「防暴宣誓」儀式，齊聲喊出「屏東零暴力，從你我做起！」的口號，象徵社區在防暴路上責無旁貸、持續前行。（記者羅欣貞攝）

    響應11月25日「國際終止婦女受暴日」，屏東縣政府今（23）日表揚防暴大使、防暴社區，並發表社區防暴吉祥物「抱抱雲」，未來抱抱雲將深入各社區展現行動力量，讓防暴更有溫度、也更貼近地方文化。

    統計顯示，去（2024）年屏東縣家庭暴力通報案件共有4417位受害者，其中女性占63.17%；性侵害通報案件共有276位受害者，女性比例達85.51%，數據顯示女性仍為主要受害族群。家暴事件往往隱晦不易察覺，許多受害者因恐懼或無助而選擇隱忍。2014年起屏縣府逐步在社區建構「防暴雷達網」，透過專業培力、行政支持及在地暴力樣態分析，協助社區以貼近生活的方式推動防暴工作。

    屏東縣長周春米表示，截至目前屏東已培力54位社區防暴宣講師、輔導超過50個防暴社區，全縣33個鄉鎮、443個村里中，今（2025）年鄉鎮布建率已達35%、村里宣導涵蓋率更達20%。未來縣府將持續擴大量能，目標提高至鄉鎮布建率40%、村里宣導涵蓋率 30%，讓防暴行動更深入家戶與社區日常，讓在地力量成為守護家庭的第一道防線。

    屏東縣推出的防暴形象吉祥物「抱抱雲」也在今天首次公開亮相。抱抱雲以柔軟的雲朵象徵溫暖與包容，背後的斗篷則代表守護與保護，傳遞「用溫柔對抗暴力」的核心理念。

    現場表揚「防暴大使」和「防暴社區」，肯定長期投入防暴倡議與社區行動的模範代表，其中來自長治鄉繁昌社區發展協會的趙英如，已取得衛福部社區防暴高階宣講師資格 ，她說，社區非常融洽，跟隨 縣府走在防暴的道路上，已培力2位高階、4位中初階宣講師，走入社區、社團全齡宣講。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    屏東縣長治鄉繁昌社區致力社區防暴宣講，表現傑出。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長治鄉繁昌社區致力社區防暴宣講，表現傑出。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米表揚表現優異的社區。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米表揚表現優異的社區。（記者羅欣貞攝）

