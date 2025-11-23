南投「與龜同行」行動工作坊 保育食蛇龜等台灣珍稀淡水龜

柴棺龜是台灣瀕臨絕種的一級保育類動物。（生物多樣性研究所提供）

南投縣魚池鄉大雁村，是食蛇龜與柴棺龜等台灣珍稀淡水龜的重要棲息地，農業部林業及自然保育署南投分署為加強保育，攜手農業部生物多樣性研究所、魚池鄉大雁休閒農業區發展協會，成立「與龜同行－台灣淡水龜棲地保育行動工作坊」，盼讓更多社區民眾投入淡水龜生態保育行動，共同守護生活環境與自然生態。

林保署南投分署指出，南投縣魚池鄉大雁村，地處鄉境北面，與桃米社區相鄰，海拔高度介於在600至800公尺之間，呈現緩慢起伏的低丘陵地貌，區域內涵蓋茶園、林地與溪流等多樣化棲地，位處國土生態綠網西五區內，生態資源豐富，是柴棺龜及食蛇龜等台灣瀕臨絕種的一級保育類珍稀淡水龜的重要棲息環境。

南投分署表示，此次工作坊邀請生物多樣性研究所研究員，向社區民眾講授「台灣淡水龜的生態」與「台灣淡水龜的保育及社區參與」兩項主題，內容涵蓋龜類辨識、熱點通報與資料上傳等實務操作，並由研究團隊進行追蹤器材操作示範，透過課程培訓與戶外操作，提升在地民眾生態監測能力，也展現社區守護自然環境的行動力與凝聚力，更盼藉此建立政府與社區長期合作夥伴關係，透過專業輔導與社區民眾參與，強化地方生態監測與巡護量能，深化在地保育意識。

食蛇龜是台灣珍稀保育類淡水龜。（山河海公司提供）

南投縣魚池鄉大雁村「與龜同行」行動工作坊，生物多樣性研究所人員向社區民眾講授台灣淡水龜生態課程。（ 林保署南投分署提供）

