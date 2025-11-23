為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台美百所大學攜手優華語計畫 「學華語・來台灣」品牌持續推進

    2025/11/23 12:17 記者楊綿傑／台北報導
    今年全美外語教學協會（ACTFL）年會，近日於美國紐奧良登場，我國由高教基金會統籌包括故宮博物院、國立傳統藝術中心等17個單位參與，從文化底蘊切入語言學習，更強化「學華語・來台灣」的品牌精神。（高教基金會提供）

    今年全美外語教學協會（ACTFL）年會，近日於美國紐奧良登場，我國由高教基金會統籌包括故宮博物院、國立傳統藝術中心等17個單位參與，從文化底蘊切入語言學習，更強化「學華語・來台灣」的品牌精神。（高教基金會提供）

    今年全美外語教學協會（ACTFL）年會，近日於美國紐奧良登場，我國由高教基金會統籌包括故宮博物院、國立傳統藝術中心等17個單位參與，從文化底蘊切入語言學習，更強化「學華語・來台灣」的品牌精神。基金會指出，目前台美2國已共百所大學合作進行「台灣優華語計畫」，並設有7所華語教學中心，將持續推進合作。

    「ACTFL年會」是美國語言教育界年度盛會，今年由教育部補助高教基金會偕同僑務委員會、國家華語測驗推動工作委員會、學術交流基金會及多所大專院校與產業單位，共計17個代表團隊打造台灣館。故宮與傳藝中心是首度參與，盼透過文化與語言教育並進的策展理念，展示台灣多元深厚的文化底蘊，打造更具深度與魅力的華語學習體驗。

    高教基金會執行長林子斌表示，在「台美教育倡議」及行政院「華語教育2025計畫」支持下，「台灣優華語計畫」已促成我國23所大學與美國79所大學建立校對校合作關係，並在美國設立7所華語文學習中心，提供系統化的教學支持與師資培育。

    在「台美教育倡議合作架構」下，教育部與美國在台協會（AIT）共同推動雙邊教育交流。展會中不只舉辦「教育成果展示會：ACTFL–台灣合作夥伴與資源分享」，談2國合作計畫的成果與未來方向。也辦理「台美華語教育交流座談會」，透過官學代表探討如何在「台美教育倡議」的框架下，從華語教學資源、師資交流與課程共構等面向討論如何打造更完善的全球華語學習生態系。

    另在「台灣之夜」交流晚宴時，也特別邀請台灣著名民俗舞蹈團體演出，以結合傳統與現代元素的神將街舞、八家將表演及帶動，以創新方式詮釋台灣文化，讓現場充滿濃厚台灣風情，廣受外賓讚譽。雙方熱絡互動，不僅促進各校間的教育合作，更進一步提升「送華語到世界」的國際品牌形象。

