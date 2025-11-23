新北油飯節前10強出爐 12/6頒獎打造庶民美食饗宴

「2025新北油飯節」人氣票選前10強店家出爐，圖為金山區金山市場阿滿姨油飯蘿蔔糕。（市場處提供）

新北市政府舉辦「2025 新北油飯節—職人油飯大賞」人氣票選活動落幕，共有114間店家參賽，吸引11萬餘人次投票，前10強店家已經出爐，共獲得5萬多票、占總票數45%以上，12月6日將在蘆洲國立空中大學舉行頒獎典禮，集結10強油飯名店，打造一場最道地、最具文化味的新北庶民美食饗宴。

入圍的前10強職人油飯店家包括三重區太順油飯、大碗油飯；瑞芳區陳記彌月油飯；金山區阿滿姨油飯蘿蔔糕；蘆洲區阿潘功夫油飯；新莊區月華油飯、肉總裁油飯肉羹；鶯歌區驢．油飯；深坑區大樹下雪子肉粽；泰山區闆娘の油飯。

太順油飯第三代老闆娘楊太太表示，從第一代起於三重中央市場擺攤開始，陪伴三重在地與往來打拚的人們走過一甲子，堅持使用台灣食材，每日新鮮現做，即使物價上漲也不妥協。

楊太太說，油飯粒粒香Q的口感，關鍵在於濃郁暖心的獨家滷肉汁，用認證溫體豬肉當天現炒再滷，從火候到切紅蔥頭都由老闆親手控管，搭配阿嬤傳下來的辛香料配方，齒頰留香，這次能夠獲得票選第1名，有無比的光榮感。

經濟發展局長盛筱蓉表示，本次活動選出台灣味十足的前10強油飯店家各具風味，有的堅持古法工序，有的擁有獨門手法或代代相傳的小撇步，每一家都展現職人精神，後續由專家實地走訪評分，最終名次將於12月6日在蘆洲國立空中大學舉辦的「職人油飯大賞頒獎典禮」揭曉。

市場處補充，12月6日至7日「新北油飯10強市集」將集結10強名店，現場結合多元風味的小吃市集、舞台表演與互動環節，以及展覽牆與拍照打卡區，並限量發放1000份市集抵用券，詳細資訊可上「來新北逛菜市」粉專或新北市市場處官網查詢。

位於新北市三重區力行市場的大碗油飯，獲得「2025新北油飯節」人氣票選活動前10強店家。（市場處提供）

「2025新北油飯節」人氣票選前10強油飯職人店家出爐。（市場處提供）

