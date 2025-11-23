為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東鐵花村性平活動 市集、展演、闖關遊戲落實理念

    2025/11/23 11:23 記者劉人瑋／台東報導
    舞團帶動下，台上台下打成一片。（記者劉人瑋攝）

    舞團帶動下，台上台下打成一片。（記者劉人瑋攝）

    台東縣政府今日上午在鐵花村舉辦「CEDAW 宣導市集 × 趣味闖關」活動，活動以「了解平權，從認CEDAW開始」為主題，透過互動闖關、教育展區及趣味體驗，將《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）以更親近生活的方式呈現，讓市民在遊戲中自然接觸性別平等觀念。

    縣長饒慶鈴表示，台東致力於推動性別平等與人權價值，期盼透過各種有趣多元的形式，讓民眾以最輕鬆的方式接觸CEDAW精神，平權並非高深學術，而是生活中的每一個選擇與態度；因此縣府努力以市集、展演、闖關遊戲等多元形式落實國際公約理念，讓性別平權成為全民都能參與、能理解、能實踐的公共價值。

    社會處長陳淑蘭說明，今年市集的設計強調「看得見、摸得到」的學習方式，透過體驗讓民眾自然理解CEDAW的精神，例如公平分工、尊重差異、關注弱勢處境等價值，都能在各關卡中找到具體呈現。她表示，期待台東成為一座讓每個孩子、家庭與族群都能安心生活的城市；此次首次亮相的性平吉祥物「性平東釋寶」更受到民眾喜愛，未來將持續與大家一起推廣友善與平等理念，擔任台東的性平推廣大使。

    性平祈願牆上的氣球留下願望，但「離題」的實在不少。（記者劉人瑋攝）

    性平祈願牆上的氣球留下願望，但「離題」的實在不少。（記者劉人瑋攝）

