為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東小太陽助學協會頒發獎助金 102位優秀清寒學生獲獎

    2025/11/23 11:11 記者葉永騫／屏東報導
    屏東小太陽助學協會頒發獎助金，102位清寒學生獲獎。（記者葉永騫攝）

    屏東小太陽助學協會頒發獎助金，102位清寒學生獲獎。（記者葉永騫攝）

    屏東縣小太陽助學協會今天在屏東市頒發獎助學金給51所學校、102名優秀清寒學生獎助學金，每人5000元，由屏東市長周佳琪親自頒發，鼓勵家境清寒、努力向學的學子，能在追求夢想的道路上能獲得更堅實的力量。

    清寒學生獎助學金由屏東縣小太陽助學協會主辦，屏東市公所、議長周典論服務處、新園采風社、屏東縣獨輪車協會協辦，今年頒發給屏東市、萬丹鄉、新園鄉、東港鎮地共51所學校，每校2名學生受獎，總計102名學生獲得獎助，每名學生獲頒獎助學金5000元，金額為51萬元。

    周佳琪除了肯定祝福受獎學生外，感謝企業及善心人士長期支持，讓助學金得以持續多年不中斷，並擴大受惠學生人數，強調教育是改變人生最關鍵的力量，許多孩子在求學路上遇到經濟、生活等不同挑戰，小太陽助學協會則是長期照顧學生需求，用實際的支持讓孩子不因環境受限，更能勇敢追求夢想，她期勉所有受獎學子能保持自信，持續努力，將所學回饋社會，成為能照亮他人生命的小太陽。

    受獎學生家長說，助學金不僅解決了部分學用品與生活支出，更重要的是讓孩子感受到社會的溫暖與鼓勵，增添努力向學的動力，感謝來自社會的支持與肯定，未來將更用心學習，以好的成績與善良的行動回報大家的付出。

    屏東市長周佳琪頒獎給獲獎學生。（記者葉永騫攝）

    屏東市長周佳琪頒獎給獲獎學生。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播