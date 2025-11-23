屏東小太陽助學協會頒發獎助金 102位優秀清寒學生獲獎

屏東小太陽助學協會頒發獎助金，102位清寒學生獲獎。（記者葉永騫攝）

屏東縣小太陽助學協會今天在屏東市頒發獎助學金給51所學校、102名優秀清寒學生獎助學金，每人5000元，由屏東市長周佳琪親自頒發，鼓勵家境清寒、努力向學的學子，能在追求夢想的道路上能獲得更堅實的力量。

清寒學生獎助學金由屏東縣小太陽助學協會主辦，屏東市公所、議長周典論服務處、新園采風社、屏東縣獨輪車協會協辦，今年頒發給屏東市、萬丹鄉、新園鄉、東港鎮地共51所學校，每校2名學生受獎，總計102名學生獲得獎助，每名學生獲頒獎助學金5000元，金額為51萬元。

周佳琪除了肯定祝福受獎學生外，感謝企業及善心人士長期支持，讓助學金得以持續多年不中斷，並擴大受惠學生人數，強調教育是改變人生最關鍵的力量，許多孩子在求學路上遇到經濟、生活等不同挑戰，小太陽助學協會則是長期照顧學生需求，用實際的支持讓孩子不因環境受限，更能勇敢追求夢想，她期勉所有受獎學子能保持自信，持續努力，將所學回饋社會，成為能照亮他人生命的小太陽。

受獎學生家長說，助學金不僅解決了部分學用品與生活支出，更重要的是讓孩子感受到社會的溫暖與鼓勵，增添努力向學的動力，感謝來自社會的支持與肯定，未來將更用心學習，以好的成績與善良的行動回報大家的付出。

屏東市長周佳琪頒獎給獲獎學生。（記者葉永騫攝）

