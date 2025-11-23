台南陳氏宗親會跨越半世紀古禮祭祖 700位世界宗親齊聚

台南市陳氏宗親會理事長陳衫潤（前排右三）率領左、右獻官與陪獻官以古禮一起向陳姓先祖祭拜並行跪拜叩首禮。（記者王俊忠攝）

今年逢台南市陳氏宗親會創立50週年；市定古蹟明統領府陳德聚堂同時歡慶建祠360年，這週休日由南市陳氏宗親會理事長陳衫潤、陳德聚堂主委陳百棟與台灣、世界各地陳氏宗親代表，齊聚陳德聚堂以古禮三獻禮祭祖，儀式莊嚴肅穆。宗親們回到50年前的創會地以古禮祭祖，尤具慎終追遠的意義。

祭祖儀式由陳衫潤擔任正獻官率領宗親代表分別擔任左、右獻官與陪獻官，在陳德聚堂大殿依序向先祖上香、獻茶與獻燭及三跪九叩首祭禮。台南市府民政局長姜淋煌與社會局前局長陳榮枝都出席擔任左獻官。

陳衫潤致詞說，感謝此次出席的海外陳氏宗親代表包括來自日本、香港、新加坡、馬來西亞及柬埔寨等各地，還有全台各地陳氏宗親會、世界陳氏宗親會、永康大灣陳姓宗親會、東區後甲陳姓宗親會宗親代表約700人，一起到台南慶祝南市陳氏宗親會創會半世紀。

陳衫潤希望透過世界各地陳氏宗親的交流，讓緊緊相扣的血脈能永續傳承，同時鼓勵更多年輕的陳姓世代加入宗親會，讓陳氏大家庭能代代相傳、薪火相傳、生生不息，對社會發揮更強大的影響力與貢獻。

古禮祭典後，與會的陳氏宗親轉往安平區富霖宴會館舉行創會50週年慶祝活動，會場恭請陳姓先祖開漳聖王陳元光、忠順王陳邕及開基永華宮陳永華總制（諮議參軍）等3尊陳姓祖神金尊坐鎮，見證南市陳氏宗親會跨越半世紀的歷史性一刻。

南市陳氏宗親會表示，該宗親會傳承歷史悠久，是陳姓子孫們的重要資產，尤其台南地區陳姓祖先淵源多與明鄭時期開發有關，如陳永華總制、陳德聚堂先祖陳澤統領、學甲中洲先祖鄭成功姑丈陳一貴運糧官、佳里南勢角先祖鄭氏時代兵部贊擊陳秉（炳輝）等，期許透過宗親會能增強宗親們情感及認同，積極舉辦公益活動、善盡社會責任濟弱扶貧，是宗親會的主要宗旨。

台南市陳氏宗親會理事長陳衫潤（前排左三）率領左、右獻官與陪獻官以古禮一起向陳姓先祖祭拜。（記者王俊忠攝）

