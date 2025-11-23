為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    安捷航空爆胎發現機身受損 運安會要求強化疑似重落地通報機制

    2025/11/23 10:46 記者蔡昀容／台北報導
    安捷航空Tecnam P2012 Traveller型機機身蒙皮變形區域及鉚釘脫落位置。（取自運安會報告）

    安捷航空Tecnam P2012 Traveller型機機身蒙皮變形區域及鉚釘脫落位置。（取自運安會報告）

    安捷航空去年11月完成緊急醫療服務（EMS）飛返金門機場備勤時爆胎，後續幾日檢查發現機身部分受損，疑似曾發生重落地釀成。國家運輸安全調查委員會調查認為，安捷應強化「疑似重落地」監控與通報機制，及早發現航機結構損害。民航局表示，安捷已明訂重落地檢查標準並對每架次飛行後的飛航資料進行解析，每月提報。

    2024年11月4日，安捷航空Tecnam P2012 Traveller型機執飛緊急醫療服務（EMS）後，晚間飛返金門機場備勤，但落地時左主輪爆胎，未釀人員傷亡。隔日，機務人員拆除左起落架箱梁整流罩，發現機身外蒙皮變形，7顆固定鉚釘斷裂；再隔兩天，拆除機身內牆板後，發現左起落架箱梁前、後的機身框架變形。

    運安會近日發布調查報告，該機落地時，駕駛員可能於蹬舵操作中觸動左煞車踏板，左主輪煞車壓力於觸地時作用於煞車制動鉗，導致左主輪無法轉動，胎面橡膠及編織層於跑道拖行過程磨穿進而爆胎。

    運安會指出，機體結構可能在觸地時，承受衝擊力超出負載能力；然而，安捷在事故前未曾檢查該受損部位，無資料佐證實際損害發生時間、是否為過去飛航造成損傷。

    運安會認為，安捷「疑似重落地」評估機制仰賴操作人員主動提報，導致航機重落地後可能未被及時檢查，相關結構如有損害，亦可能未被及時發現，危及飛航安全。

    運安會建議，安捷應強化「疑似重落地」監控與通報機制，及早發現重落地造成的航機結構損害；也應加強飛航組員進場落地操作訓練與考驗，提升操作熟練度。運安會也建議民航局，督導安捷強化疑似重落地監控與通報機制。

    安捷航空對此說明，已依主管機關指示，自去年11月底追蹤每一趟任務數據，設定警戒值為1.6G，至今皆未超過此一數值，且未再發生類似情況。此外，安捷也已完成所有駕駛員的夜間落地強化訓練。航空器方面，也提高機身檢查頻率，從原本規定每550小時檢查一次，縮短為每250小時一次。

    民航局表示，事發後即接獲通報並配合運安會執行調查，並要求安捷修訂飛機維護計劃，縮短起落架及機身相關結構檢查時距並已開始執行。安捷也已明訂重落地檢查標準並對每架次飛行後的飛航資料進行解析，於每月會議中提報統計資料。

