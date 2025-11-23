跳電緊急狀況化身歡樂派對 紙風車民雄演出嗨翻天

紙風車嘉義民雄演出跳電，嘉義縣長翁章梁帶動唱。（記者蔡宗勳攝）

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程—永續啟航」22日晚間在嘉義縣民雄國中演出時發生跳電，紙風車執行長張敏宜急中生智，邀請坐在台下觀賞的嘉義縣長翁章梁帶動唱，觀眾則打開手機手電筒互動，夜空下燈光閃爍，大人小孩都玩得很開心，議員黃啟豪與民雄鄉長林于玲笑稱「緊急狀況可以搞到如此歡樂，真是難得的體驗」。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程民雄場是由北回化學公司董事長陳芳斌與蔡青蓉伉儷贊助，演出的「台灣幻想曲」由5段表演組成，包含鼓勵孩子勇敢追夢的「唐吉軻德」、結合肢體動作與世界名畫的「身體練習曲」、傳遞不浪費觀念的「剩食的逆襲」、講述台東基督教醫院創院院長譚維義故事的「後山天使」，再以魔法般黑光秀「慶典的喜悅」壓軸。

昨晚演到「後山天使」時，因為跳電致台上燈光全暗，演員的麥克風也消音，台下觀眾大多以為是要換幕，不曉得出現驚人的狀況。

張敏宜表示，因為發生跳電，請大家一起唱歌等待修復，並請縣長點歌，翁章梁就點了「兩隻老虎」，結果唱完還是一片黑。張敏宜請大家將手機的手電筒打開，出現如同演唱會的歡樂場面，並由翁章梁帶頭唱起「生日快樂」，兩千多位觀眾齊唱加上手機燈光，從國語版、英語版嗨唱到台語版，電終於來了，重見光明的一刻，現場歡聲雷動，嗨到最高點。

林祐丞小朋友說，停電原本是一件很恐怖的事，但在縣長帶動唱後，在大家陪伴下，真的很開心。

